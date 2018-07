Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Das Silicon Valley ist der Inbegriff für Fortschritt. IT- UndHightech-Riesen wie Apple und Microsoft, Google, Facebook, Amazon -um nur einige zu nennen - sind hier zu Hause. Und genau hier, indiesem gewaltigen Industriepark an der kalifornischen Küste, liegtauch die Zukunft unserer Medizin. Aber wie sieht diese Zukunft aus?Was bringen uns die neuen Möglichkeiten? Und: Welche Risiken gehenwir damit ein? Diesen Fragen geht der Spiegel-Reporter Thomas Schulzauf den Grund. Dabei durfte er als einer von Wenigen hinter die Türender geheimen Forschungslabore schauen und lässt uns jetzt daranteilhaben. In "Zukunftsmedizin" erklärt er detailliert undverständlich, wie sich die Medizin künftig verändern wird. JessicaMartin mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Als Google 2013 erklärte, die Medizin in den folgendenzehn Jahren zu revolutionieren, war das Gelächter groß. WederPharmakonzerne noch Chefärzte konnten sich vorstellen, was eineInternetsuchmaschine mit Grippe oder der Krebsforschung zu tun hat.Das Unternehmen ließ sich davon nicht beirren, arbeitete aber erstmal im Geheimen.O-Ton 1 (Zukunftsmedizin, 23 Sek.): "James Bond" war deswegen auchdas ganz bewusst gewählte Motto der Operation in diesen erstenJahren. Hinter Türschildern wie "Stirb an einem anderen Tag"werkelten Laboranten an künstlichen Armen und Massenspektrometern. ImRaum "Q.", benannt nach dem Leiter der Entwicklungsabteilung aus denBond-Filmen, drängten sich Ingenieure hinterPhasenkontrastmikroskopen.Sprecherin: Inzwischen stellt keiner mehr die Vision von Googleinfrage. Und längst ist das Unternehmen nicht mehr allein mit seinerIdee.O-Ton 2 (Zukunftsmedizin, 27 Sek.): Auch Amazon, Facebook,Microsoft und Apple sammeln Mediziner, Chemiker, Biologen für neueAbteilungen. Denn das ist die nächste Weltveränderungsidee im SiliconValley: Die Biologie zu entschlüsseln und Krankheiten zu verstehensei am Ende ein Datenproblem und deswegen zumindest teilweise vonSoftware-Experten lösbar. Alles ist eine Rechenaufgabe, auch derMensch.Sprecherin: Einer der Visionäre auf diesem Gebiet ist Peter Thiel.Als Gründer des Online-Bezahldienstes PayPal und erster Geldgeber vonFacebook hat er schon mehrfach ein goldenes Händchen bewiesen. Thielsgroßes Ziel: älter werden, ohne alt zu werden. Wie kein andererunterstützt er deshalb Start-ups mit dieser Ausrichtung.O-Ton 3 (Zukunftsmedizin, 16 Sek.): In den vergangenen Jahreninvestierte Thiel in über ein Dutzend Unternehmen, die anLebensverlängerung und regenerativer Medizin arbeiten. Er gab 3,5Millionen Dollar Startkapital für die Methusalem-Stiftung, deren Zieles ist, bis zum Jahr 2030 das Altern so zu verlangsamen, das sich "90anfühlt wie 50". "Stell Dir eine Zukunft vor, in der du alterst, aberohne die Krankheiten deiner Eltern. Eine Zukunft, in der Altern nichtschmerzt."Sprecherin: Allerdings stellt die Medizin der Zukunft auch dieGesellschaft vor neue Herausforderungen.O-Ton 4 (Zukunftsmedizin, 22 Sek.): Werden sich in Zukunft nurPrivat- und wohlhabendere Kassenpatienten die neuen Möglichkeiten derDaten-Medizin leisten können? Diese digitale Zwei-Klassen-Medizinwürde die bereits laufende Debatte noch einmal dramatisch zuspitzen.Das polemische Argument, dass wer arm ist, früher stirbt, würdetatsächlich wahr werden.Abmoderationsvorschlag:Mit "Zukunftsmedizin" liefert Thomas Schulz nicht nurfaszinierende Einblicke in die Medizin von morgen, sondern er wirftauch einen kritischen Blick auf die Risiken, die der Fortschritt mitsich bringt. Einfach und verständlich erklärt, gibt's Thomas Schulz'"Zukunftsmedizin" jetzt nur bei Audible als Hörbuch zum Runterladen.Mehr Infos finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell