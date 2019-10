Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Auch, wenn die Mauer vor mittlerweile schon dreißig Jahrengefallen ist: Die Erinnerungen an die Zeit vor, während und nach derWende prägen einfach... Das geht auch dem Literatur-Comedian TimBoltz so - er hat in seinem neuen Roman "Zonenrandkind" dieErinnerungen an seine Kindheit und Jugend im osthessischenGrenzgebiet aufgeschrieben und mit ebenso authentischen wieunglaublich komischen Anekdoten gespickt. Der Mann, den man sonst vonseinen supererfolgreichen Bühnenprogrammen oder als Host für seinenPodcast "RoteBar" kennt, hat übrigens auch direkt das Hörbuch dazueingesprochen, das es jetzt exklusiv bei Audible.de gibt. JessicaMartin mit dem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Der Teenager Franky wächst im osthessischenZonenrandgebiet auf. Und das ist noch uncooler, als es klingt: StattFast-Food-Tempel und Kabelfernsehen prägen Zelt-Discos und der Kampfums angesagteste Mofa seine Pubertät.O-Ton 1 (Zonenrandkind, 19 Sek.): Ich fuhr eine blaue Prima 5, dieich einem Mädchen aus dem Nachbardorf abgekauft hatte. Das fand ichreichlich uncool. Ausgerechnet einem Mädchen das Mofa abgekauft zuhaben. Aber was will man machen?! Dafür motzte ich meine Kistedermaßen auf, dass man kaum noch Originalteile an dem Grundgerippefinden konnte.Sprecherin: Sein Vater lässt sich leider nicht aufmotzen, den musser nehmen, wie er ist.O-Ton 2 (Zonenrandkind, 19 Sek.): Auf der emotionalenVäter-Landkarte war mein Vater ein interessantes, aber doch eherunterkühltes Land wie Island. Island-Herbert. Das hatte er wiederumvon seinem Vater, meinem Opa, der Empathie auch eher für eineFußkrankheit hielt und emotional komplett entkernt schien.Sprecherin: Obendrein machen dem jungen Franky und seinem KumpelBjörn auch noch die Damen zu schaffen. Aber immerhin hat seineAngebetete Erika - die ihn bisher weitgehend ignoriert hat -versprochen, auf der anstehenden Kirmes seine Tanzpartnerin zuwerden.O-Ton 3 (Zonenrandkind, 31 Sek.): Wenn die Kirmes unser Schicksalsein sollte, dann bitte! Dann hüpfte ich auch mit bunten Bändern inden Händen um einen kahlen Baumstamm. Ich hoffte also, dass ich ihrin dem aufgeheizten Umfeld der Dorfkirmes endlich näherkommen könnte.Björn wollte einfach nur irgendwem näherkommen - er war da wenigerwählerisch und hoffte auf den Alkoholeffekt, dass irgendeinebunte-Bänder-Tänzerin so voll war, dass sie ihm endlich dieJungfräulichkeit nehmen würde.Sprecherin: Doch Frankys heile - wenn auch reichlich öde - Weltgerät ordentlich aus den Fugen, als die Mauer fällt und er Zugang zuden bis dahin unbekannten Wesen von der anderen Seite bekommt.O-Ton 4 (Zonenrandkind, 23 Sek.): "Sprich sie doch mal an.""Denkst du wirklich?" "Na klar, nun mach schon! Die wartet da nurdrauf, glaub mir." "Recht hast du" "Was sollte schon passieren? Wirsprachen die gleiche Sprache. Es sei denn, sie käme aus Sachsen, dannkönnte das mit der Verständigung ins Stocken geraten. Da konnte mansich gleich mit einer Koreanerin austauschen oder einem Hund odereinem Alien.Abmoderationsvorschlag:Sie möchten wissen, wie sich das Leben für den osthessischenTeenie nach der Wende weiterentwickelt? "Zonenrandkind", die wirklichwitzige Story von Literatur-Comedian Tim Boltz, gibt es ab sofort(14.10.) als Hörbuch, gelesen vom Autor selbst, exklusiv bei Audible.Mehr Infos dazu finden Sie auch unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell