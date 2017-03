Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Nichts ist spannender als das Leben selbst. Das haben Deutschlandsbekanntester Rechtsmediziner Michael Tsokos und sein Co-Autor AndreasGößling bereits mit ihren ersten beiden Thrillern "Zerschunden" und"Zersetzt" bewiesen. Das Besondere am "True Crime" genannten Genre:Die Fälle basieren auf echten Verbrechen. Gekonnt werden Fakten mitFantasie und Fiktion zu einer fesselnden Story verbunden. Nun folgtmit "Zerbrochen" das Finale der Trilogie um den Rechtsmediziner Dr.Fred Abel. Oliver Heinze mit unserem Audible-Hörbuch-Tipp derWoche...Sprecher: Es ist ein ganz besonderer Tag für Fred Abel. Nachdemder Gerichtsmediziner vor einem Jahr bei einem brutalen Überfall fastgetötet wurde, tritt er endlich wieder seinen Dienst an. Kaum zurück,wartet schon der nächste knifflige Fall auf ihn.O-Ton 1 (Zerbrochen, 0:14 Min.): "Kommen wir zum traurigenHöhepunkt des Tages", sagte Herzfeld und zog den giftgrünenSchnellhefter zu sich heran. "Allem Anschein nach hat derDarkroom-Killer wieder zugeschlagen. Das wäre dann sein sechstesOpfer, jedenfalls soweit derzeit bekannt."Sprecher: Ein skrupelloser Psychopath verbreitet in Berlin Angstund Schrecken. Doch auch seine eigene Vergangenheit beschäftigt Abel.Auf den Obduktionsbildern zweier Leichen erkennt er die Schlägerwieder, die ihn selbst vor einem Jahr überfallen hatten. Aber statterleichtert zu sein, hegt Abel einen Verdacht.O-Ton 2 (Zerbrochen, 0:21 Min.): "Offenbar waren die Männer kurznach dem Überfall auf Abel liquidiert worden, jeweils mit zweiSchüssen zwischen die Augen. Das war eindeutig die Handschrift vonProfis. "Auch wenn keine Verbindung zu ihm nachgewiesen werdenkonnte, bin ich genauso wie Herzfeld davon überzeugt, dass Burkianowmir die beiden auf den Hals gehetzt hat. Und dass er sie anschließendhat beseitigen lassen, bevor sie verraten konnten, wer ihnen denAuftrag gegeben hat."Sprecher: All zu weit hergeholt ist dieser Verdacht nicht: Voreinigen Jahren hatte Abel Beweise gegen Juri Burkianowzusammengetragen, die ihn eindeutig mit Entführung, Folter und Mordin Verbindung brachten. Daraufhin hatte Burkianow seine Häscher aufAbel angesetzt. Und noch immer hat er das Gefühl, verfolgt zu werden.O-Ton 3 (Zerbrochen, 0:21 Min.): "Während sie auf den Eingang derAnkunftshalle zugingen, sah er sich unauffällig nach allen Seiten um.Er kam nicht an gegen sein Bauchgefühl, das ihm seit heute frühunablässig signalisierte: Akute Gefahr! Aber je verbissener ernachdachte, desto weniger konnte er greifen, was ihn so sehrbeunruhigte und sich wie ein Netz immer enger um ihn zu legenschien."Sprecher: Und dann kommt es noch schlimmer: Abels 16-jährigeKinder, Zwillinge aus einer früheren Beziehung, kommen Abel in Berlinbesuchen und werden entführt. Hat ihn sein Bauchgefühl möglicherweisegenau davor gewarnt? Wer sonst könnte noch eine Rechnung mit ihmoffen haben? - "Zerbrochen" fesselt von der ersten bis zur letztenSekunde und ist ab sofort in voller Länge nur bei Audible erhältlich.Abmoderationsvorschlag:Der Sprecher des Hörbuchs dürfte vielen bekannt vorkommen. Gelesenwird "Zerbrochen" nämlich von David Nathan, der unter anderemHollywood-Stars wie Johnny Depp, Christian Bale und - zu dessenLebzeiten - auch Paul Walker seine Stimme gab. Wenn Sie sich vonDavid Nathan und dem neuesten True-Crime-Thriller fesseln lassenwollen: Michael Tsokos' "Zerbrochen" können Sie sich ganz einfachherunterladen auf audible.de/tipp.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell