Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Durchs Universum reisen, knifflige Denksportaufgaben lösen undspannende Abenteuer bestehen: Wie das geht, hat die AmerikanerinMadeleine L´Engle schon 1962 ziemlich eindrucksvoll in ihremFantasy-Klassiker "Die Zeitfalte" gezeigt. Disney hat diese magischeund absolut zeitlose Abenteuergeschichte gerade erst unter dem Titel"Das Zeiträtsel" in die Kinos gebracht. Und bei Audible gibt's dieungekürzte und dem Original-Roman entsprechende Hörbuch-Fassung.Oliver Heinze mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecher: Meg, 13 Jahre jung und Tochter zweier weltberühmterPhysiker, ist ein typischer, von Selbstzweifeln geplagter Teenager.O-Ton 1 (Das Zeiträtsel, 06 Sek.): "Das eigentliche Problem binich selbst. Ich, die dumme Meg, die immer alles falsch macht."Sprecher: In der Schule hat sie als hochbegabtes Mathe-Genie öftermal Stress mit den Lehrern - zu Hause nervt sie ihr kleiner, leichtsonderbarer Bruder Charles:O-Ton 2 (Das Zeiträtsel, 11 Sek.): Wieso wusste Charles Wallaceimmer alles über sie? Wieso wusste er immer, was sie dachte undbrauchte? Es war geradezu unheimlich, wie er erspüren konnte, was Momund Meg fühlten oder dachten.Sprecher: Am meisten leidet Meg aber darunter, dass ihr Vater vorJahren nach einer mysteriösen Erfindung spurlos verschwand. Sie weißzwar:O-Ton 3 (Das Zeiträtsel, 16 Sek.): "Dads Arbeit war einSpezialauftrag. Das, was man eine Geheimsache nennt. Am Anfangbekamen wir eine Menge Briefe von ihm. Mom und Dad schrieben einanderjeden Tag. Ich glaube, Mom schreibt ihm immer noch, heimlich, nachts.Viel mehr weiß auch ich nicht", räumte Meg ein.Sprecher: Das ändert sich erst, als in einer dunklen undstürmischen Nacht plötzlich drei kauzige alte Damen auftauchen: FrauDiesdas, Frau Dergestalt und Frau Wasdenn. Die wissen, dass eine böseMacht Megs und Charles´ Vater auf einem weit entfernten Planeten imWeltraum gefangen hält - und nur seine Kinder ihn dort befreienkönnen:O-Ton 4 (Das Zeiträtsel, 36 Sek.): Frau Wasdenn sprach leise aufsie ein: "Ihr werdet Hilfe brauchen. Aber ich darf jedem von euchnicht mehr mitgeben als einen kleinen Talisman. Dir, Meg, gebe ichdeine Fehler." "Aber ich versuche doch immer, sie loszuwerden!" "Ja",sagte Frau Wasdenn. "Trotzdem. Denn ich bin sicher, dass sie dir aufCamazotz gute Dienste leisten werden. - Dir, Charles Wallace, kannich nur eines geben: die ganze Unschuld und unverbrauchte Kraft einesKindes."Sprecher: Damit beginnt für die beiden ein unglaubliches Abenteuerdurch Raum und Zeit.Abmoderationsvorschlag:Mehr über diese gewagte Rettungs- und Befreiungs-Aktion, bei derdie Kinder im Weltraum unvorstellbar spannende Abenteuer erleben,hören Sie in "Das Zeiträtsel" von Madeleine L´Engle. Die ungekürzteHörbuch-Version gibt's exklusiv bei Audible zum Download. WeitereInfos dazu finden Sie unter http://audible.de/tipp.