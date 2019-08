Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Rund 80 Jahre ist es her, daveröffentlichte die britische Kultautorin Enid Blyton ihrevierteilige Zauberwald-Reihe. Diese zählt in England zu denKinderbuchklassikern und ist dort heute noch in fast jedemKinderzimmer zu finden. In Deutschland dagegen gerieten diephantasievollen Geschichten leider ein bisschen in Vergessenheit. ZuUnrecht, wie das neue magische Audible-Original-Hörspiel "DerZauberwald" beweist. Helke Michael verrät Ihnen mehr darüber.Sprecherin: Die Geschwister Jo, Bessie und Fanny ziehen mit ihrenEltern aufs Land, ganz in die Nähe eines geheimnisvollen Waldes.O-Ton 1 (Zauberwald, 22 Sek.) "Na ja, die Stämme sind ganz schöndick, aber sonst sehen die Bäume ganz normal aus." "Sind sie abernicht. Das Geräusch, das die Blätter machen, ist anders. Hört doch!""Es hört sich an, als würden sie richtig miteinander sprechen. Alswürden sie sich Geheimnisse zuflüstern - echte Geheimnisse, die wirnicht verstehen können." "Das ist ein verzauberter Wald!"Sprecherin: Vor allem der riesige Baum im Zentrum fällt denGeschwistern sofort auf. Unmittelbar davor treffen sie eine Gruppevon Zwergen, die sie eindringlich davor warnt, diesen Baum zuerklimmen.O-Ton 2 (Zauberwald, 36 Sek.): "Das ist der älteste Baum im Waldund er hat besondere Kräfte. Es ist der Wunderweltenbaum." "Warumnennt ihr ihn so?" "Das ist ein magischer Baum. Seine Krone ragt inWunderwelten hinein. Manchmal enden die obersten Zweige im Hexenland,manchmal in wunderschönen fremden Ländern und manchmal an besonderenOrten, von denen niemand je gehört hat. Wir klettern nie hinauf, weilwir nicht wissen können, was uns in der Krone erwartet."Sprecherin: Die neugierig gewordenen Geschwister klettern danachnatürlich erst recht auf den Baum hinauf. Dabei entdecken sie vielemagische Wesen, wie zum Beispiel Frau Wasch, Sir Namenlos, den KoboldGriesgram und den Pfannenmann:O-Ton 3 (Zauberwald, 21 Sek.): "Wir bitten Sie zum Tee." "Sehrfreundlich von euch, wirklich, aber ich verabscheue die See." "Nichtzur See, zum TEE, TEE, TEE!" "Ach Tee. Warum sagst du das nichtgleich? Dann hätte ich dich verstanden." "Hab ich doch gesagt." "Was?Du hast es nicht gewagt? Du brauchst doch keine Angst vor mir zuhaben."Sprecherin: Außerdem freunden sie sich mit einer wunderschönenElfe an, die in einem kleinen Baumhaus wohnt.O-Ton 4 (Zauberwald, 13 Sek.): "Kommt kurz rein. Ich heißeSeidenhaar - wegen meiner seidigen Haare. Wohin wollt ihr?" "Wirklettern den Wunderweltenbaum hinauf, weil wir wissen wollen, wasoben über der Krone ist." "Passt auf, dass ihr nichts Unangenehmesfindet."Sprecherin: Auch durch die Warnung der Elfe lassen sich Jo, Bessieund Fanny nicht aufhalten. Sie klettern immer weiter - schnurstracksin das größte Abenteuer ihres Lebens.Abmoderationsvorschlag: Witzig, magisch, mit einem Feuerwerk ankuriosen Einfällen und fantastisch produziert: "Der Zauberwald" vonEnid Blyton ist ab sofort in der ungekürzten Hörbuch-Fassung nur beiAudible zum Download erhältlich. Weitere Infos dazu finden Sie unterwww.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell