Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:"You Are Wanted": So heißt die erste deutschsprachigeAmazon-Serie. Für diese Premiere wurde Matthias Schweighöferverpflichtet, der nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern gleichauch Regie führt und produziert. Zum Start am 17. März wurde nichtnur die Serie veröffentlicht, sondern gleichzeitig erschien auch dasBuch zur Serie, geschrieben von Bestsellerautor Arno Strobel. Undnatürlich gibt es auch das Audible-Hörbuch zur Serie, gelesen von derdeutschen James Bond-Stimme: Dietmar Wunder. Das volle Paket also.Und kein Wunder bei so viel Star-Power, dass "You Are Wanted" unserHörbuchtipp der Woche ist. Oliver Heinze hat schon mal für Siereingehört.Sprecher: Ein Hacker-Angriff legt Berlin lahm und stellt das Lebendes jungen Familienvaters und Hotelmanagers Lukas Franke auf denKopf:O-Ton 1 (You Are Wanted, 0:13 Min.): "'Was zum Teufel...' Weiterkam er nicht, denn in diesem Moment erloschen im Sekundentaktnacheinander die Lichter ganzer Stadtviertel. Es dauerte keine zehnSekunden, dann lag Berlin in tiefschwarzer Nacht."Sprecher: Damit aber nicht genug: Als Lukas' Computer nach diesemplötzlichen Stromausfall wieder läuft, geschieht noch etwas vielMerkwürdigeres:O-Ton 2 (You Are Wanted, 0:21 Min.): "Gerade als er sichanstellte, ein paar Tasten zu drücken, veränderte sich das Bildabermals und eine Art Maske erschien, ein weißes Gesicht mit dunklenHöhlen dort, wo Augen und Mund sein sollten. Als sie klar zu sehenwar, blendete sich darunter ein roter Schriftzug ein: SHALL WE PLAY AGAME?"Sprecher: Hilflos muss Lukas mit ansehen, wie der mysteriöseHacker seine digitale Identität komplett umschreibt. In der Folgeverdächtigt ihn sogar das Bundeskriminalamt, Mitglied einerTerrororganisation zu sein. Auch seine Frau und sein Sohn werden indiese mörderische Intrige mit hineingezogen :O-Ton 3 (You Are Wanted, 0:13 Min.): "'Seine DNA wurde am Körperdes Toten gefunden, seine Fingerabdrücke auf der Tatwaffe.' Hannaschüttelte den Kopf, Tränen rannen ihr über die Wangen. 'Nein...''Frau Franke, Sie wissen, dass ihr Mann psychisch krank ist?'"Sprecher: Völlig an die Wand gedrängt, denkt Lukas darüber nach,sich umzubringen, um den Spuk zu beenden. Allerdings nur kurz,denn...O-Ton 4 (You Are Wanted, 0:11 Min.): "Sofort schaltete sich seinVerstand ein und sagte ihm, dass er damit nichts beenden, sondernseine Frau und seinen Sohn im Stich lassen würde. Sie wären diesemPsychopathen alleine schutzlos ausgeliefert."Sprecher: Deshalb beschließt er, seine Unschuld zu beweisen undden unbekannten Hacker zu enttarnen. "You Are Wanted" von ArnoStrobel, basierend auf dem Drehbuch zur Amazon-Serie, ist einsuperspannender Thriller, der einen nicht mehr loslässt. Packendgelesen von Dietmar Wunder, der deutschen Stimme von JamesBond-Darsteller Daniel Craig - und ab sofort nur bei Audible alsHörbuch erhältlich.Abmoderationsvorschlag:Für alle, die sich Thriller lieber anhören statt ansehen: "You AreWanted", unseren Audible-Hörbuchtipp der Woche, finden Sie aufaudible.de/tipp.