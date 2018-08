Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ellen Berg ist vielen Bücherfans schonlange ein Begriff. Sie ist sowas wie die Expertin in Sachen Irrungenund Wirrungen des Alltags. Immer wieder verpackt sie dieseWidrigkeiten mitten aus dem Leben in witzige, leichtfüßige undunterhaltsame Geschichten, weshalb ihre Romane auch so etwas wie eineBestseller-Garantie haben. So auch ihr neuester, "Wie heiß ist dasdenn: (K)ein Familienroman". Diesmal geht es um drei Frauen aus dreiGenerationen, die die Liebe nicht unbedingt suchen, aber finden, undzwar dort, wo sie es am wenigsten vermuten. Mario Hattwig mit unseremHörbuch-Tipp der Woche.Sprecher: Bea ist Mitte vierzig, alleinerziehend und plagt sichmit den Wechseljahren herum. Und nun ist sie auch noch ein frischgebackener Single. Schon wieder!O-Ton 1 (Wie heiß ist das denn, 8 Sek.): "Erst heißt es: Ich dichauch, irgendwann nur noch: Du mich auch", philosophierte Bea, währendsie eine angeschlagene Tasse aussortierte.Sprecher: Ihre Liste freiheitsliebender Ex-Lover ist jedenfallslang. Viel zu lang. Und noch länger werden darf sie auf keinen Fall!O-Ton 2 (Wie heiß ist das denn, 18 Sek.): Die Theorie Beimnächsten Mann wird alles anders hatte sich als irreführendherausgestellt. Solange sie von einer Beziehung in die nächsteschlitterte, würde sie immer wieder vor die Wand laufen. Also Schlussmit Männersuche, Männermania, Männerfrust. Eine Auszeit musste her.Ein Männermoratorium.Sprecher: Doch dann taucht Beas 19-jährige Tochter Mona mit einemneuen Mann an ihrer Seite auf, der so gar nicht nach BeasVorstellungen ist. Er ist nämlich so alt wie sie selbst.O-Ton 3 (Wie heiß ist das denn, 16 Sek.): "Ein Professor in Ihremfortgeschrittenen Alter und eine junge, unbedarfte Studentin, das istdoch abartig", zischte sie. "Lassen Sie gefälligst die Finger vonmeiner Tochter. Mona wird im Handumdrehen einen netten jungen Mannfinden, mit dem sie sich hundertmal besser versteht als mit Ihnen."Sprecher: Und auch Beas Mutter Rosi bringt mit ihren 64 Jahren einenneuen Liebhaber an.O-Ton 4 (Wie heiß ist das denn, 24 Sek.): Alexooooondrö. Unterfünfzig war er, na, guten Morgen. Sie stutzte. Was - also reintheoretisch betrachtet - bedeutete, dass sowohl ihre Mutter als auchihre Tochter Männer an Land gezogen hatten, die altersmäßig in BeasLiga spielten. Warum geschah so etwas? Weil das Universum die Ironieliebte?Sprecher: Als Mona und Rosi dann auch noch mit einer altenFamilientradition brechen und lieber mit ihren neuen Männernverreisen wollen als zusammen mit Bea im Dreierpack, ist der Frustperfekt. Bis plötzlich Theo vor ihr steht und Beas Welt völlig aufden Kopf stellt.O-Ton 5 (Wie heiß ist das denn, 19 Sek.): Der denkbar absurdesteund absolut schockierendste aller Ernstfälle war eingetroffen. Mit anSicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hatte sie sich verschossenwie ein alberner Teenager. In den falschesten aller falschen Männerauf dem weiten Erdenrund.Abmoderationsvorschlag: "Wie heiß ist das denn: (K)einFamilienroman" ist eins von mittlerweile 13 Ellen Berg Büchern, diees auch bei Audible als Hörbuch gibt. Wie bei allen anderenBerg-Romanen zuvor auch, leiht Tessa Mittelstaedt denwitzig-charmanten Charakteren ihre Stimme. Mehr Infos gibt's unterhttp://audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell