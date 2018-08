Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:16.000 - das ist in etwa die Anzahl an Wörtern, die Frauen imSchnitt an einem Tag sprechen. Und jetzt stellen Sie sich eine Weltvor, in der Mädchen und Frauen nur noch 100 Wörter am Tag redendürfen! Was im ersten Augenblick sehr unwahrscheinlich klingt, istgar nicht so weit hergeholt. Wie schnell ein politischerRichtungswechsel vonstattengehen kann, sehen wir aktuell immerwieder. In ihrem Debütroman "Vox" hat Christina Dalcher diesenRichtungswechsel weitergedacht. Herausgekommen ist eine erschreckendrealistische Zukunftsvision, in der jedes Wort zählt. Oliver Heinzemit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecher: Die USA in nicht allzu ferner Zukunft - Erst schleichendund dann quasi über Nacht hat sich alles verändert: DieUltrakonservative Bewegung "Die Reinen" um Reverend Carl Corbin hatdie Frauen mit Unterstützung des Präsidenten zurück an den Herdgedrängt. Sprechen dürfen sie maximal 100 Worte am Tag. Sind dieWorte aufgebraucht, bekommen sie über ein Armband, das die Wörterzählt, für jedes weitere gesprochene Wort einen Elektroschockverpasst.O-Ton 1 (Vox, 14 Sek.): Ich spüre jeden einzelnen Klick am Pulswie einen unheilvollen Trommelschlag. Die Jungs wechseln besorgteBlicke, weil sie genau wissen, was passiert, wenn das Zählwerk einebestimmte Einheit übersteigt. Eins, null, null.Sprecher: Selbst kleinste Gesten gelten als Sprache und werdenbestraft. Und das gilt nicht nur für erwachsene Frauen, sondern auchschon für kleine Mädchen. So auch für Jean McClellan und ihre TochterSonia.O-Ton 2 (Vox, 21 Sek.): Ich werfe ihr einen Luftkuss zu undbedaure es sofort, als sie ihre kleine Hand an die Lippen hebt, umihn zu erwidern. Das schwarze Kameraauge starrt mich von der Bustüran. Sie sind jetzt überall, diese Kameras, halten nach jeder GesteAusschau, die als Zeichensprache gedeutet werden könnte, selbst inder rudimentärsten Form nonverbaler Kommunikation.Sprecher: Noch vor Kurzem war das anders. Damals arbeitete Jeanals Neuro-Linguistin an einem Heilmittel gegen die sogenannteWernicke-Aphasie, einer Störung des Sprach-Zentrums im Gehirn, beidem der Betroffene den Sinn der Worte nicht versteht. Damit ist esnun vorbei. Als aber der Bruder des US-Präsidenten nach einemSkiunfall an genau dieser Krankheit leidet, bekommt Jean unerwartetBesuch von Reverend Corbin und seinem Gefolge.O-Ton 3 (Vox, 18 Sek.): "Sie sind die führende Expertin in diesemLand, Dr. McClellan." Die Gelegenheit, seine Anspannung auszunutzen,kann ich mir nicht entgehen lassen. "War. Ich muss Sie wohl kaumdaran erinnern, dass ich seit einem Jahr nicht mehr tätig bin." "Tja,das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Wir hätten Sie gerne inunserem Team."Sprecher: Jean sieht ihre Chance, etwas zu ändern und sich gegendie Mächtigen aufzulehnen. Unter bestimmten Bedingungen nimmt sie dasAngebot an: Keine Armbänder mehr für sie und ihre Tochter, Sonia mussnicht mehr in die Hauswirtschaftsschule gehen und ihre frühereKollegin Lin Kwan darf auch am Projekt mitarbeiten. Doch etwas istmerkwürdig...O-Ton 4 (Vox, 21 Sek.): Man richtet nicht in drei Tagen ein Labormit Geräten für fünfundzwanzig Millionen ein. Außerdem war da derTiergeruch im ersten Raum. Die Mäuse und Kaninchen sind schon seiteiner Weile hier. Länger, als der Bruder des Präsidenten auf derIntensivstation liegt. "Kommt einem vor, als hätten sie's bereitsgewusst", sagt Lin. "Als hätten sie dafür geplant."Abmoderationsvorschlag:"Vox" ist die düstere Vision einer Zukunft, für die ChristinaDalcher aktuelle Themen wie #MeToo und die Gleichstellungs-Debattevon Mann und Frau auf erschreckende Weise zu einem für das weiblicheGeschlecht fatalen Ende denkt. Das Hörbuch - gelesen vonSchauspielerin Andrea Sawatzki - können Sie sich ab sofort und nurbei Audible herunterladen. Mehr Infos finden Sie unterwww.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell