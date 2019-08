Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Vier Jahre war die Autorin undSpiegel-Online-Kolumnistin Margarete Stokowski alt, als ihrepolnische Großmutter sie aufforderte, eine Strumpfhose anzuziehen,damit ihr nicht kalt wird. Sie wollte aber lieber ein Kleid ohneStrumpfhose drunter tragen und weigerte sich deshalb mit den Worten"Jeder bestimmt über sich selbst." Dieser Satz spiegelt noch heuteihre Haltung wider- und deshalb hat sie ihr Debüt über SEX. MACHT.SPASS. UND PROBLEME. auch "Untenrum frei" genannt. Mehr über diesespersönliche, provokante und befreiende feministische Hörbuch verrätIhnen Mario Hattwig.Sprecher: Die in Polen geborene Margarete Stokowski lebt seitihrem zweiten Lebensjahr in Deutschland. In ihrem Debüt "Untenrumfrei" beschreibt die studierte Philosophin undSozialwissenschaftlerin, wie es hierzulande ist, als Mädchenaufzuwachsen und warum sie dadurch zu einer Feministin wurde.O-Ton 1 (Untenrum frei, 20 Sek): Bei mir waren es drei Dinge, diemich zum Feminismus gebracht haben: erst die Erkenntnis, dass guterSex nichts damit zu tun hat, dass man ein Skript nachspielt, bis deroder die andere kommt; dann die Feststellung, dass Vielfalt etwasBereicherndes ist und nichts Bedrohliches; und zuletzt dieSicherheit, dass Ungerechtigkeit und Gewalt nicht davon weggehen,dass wir sie ignorieren oder als Einzelfälle kleinreden.Sprecher: Ihre persönlichen Erfahrungen untermauert sie mitschonungslosen politischen und wissenschaftlichen Analysen.O-Ton 2 (Untenrum frei, 25 Sek): Peggy Phelan stellt in ihrem BuchUnmarked: The Politics of Performance fest, dass junge, weiße Frauendie Welt regieren würden, wenn man Sichtbarkeit mit Machtgleichsetzen könnte. Aber sie tun es nicht. Und zwar nicht nur, weilsie sehr viel Zeit damit verbringen, ihre Körper zu bearbeiten unddamit schon aus praktischen Gründen weniger Zeit für alles anderehaben, sondern auch, weil sie damit eben unbewusst genau den Platz inder Gesellschaft einnehmen, der ihnen zugewiesen wird.Sprecher: Margarete Stokowski kritisiert aber auch, dassfeministische Politik sich oft nur auf die Frauen konzentriert. DieMänner müssten dringend mit an Bord geholt werden, plädiert sie - undzwar aus den folgenden Gründen:O-Ton 3 (Untenrum frei, 22 Sek): Männer sterben früher als Frauen,sie bringen sich leichter in Gefahr, sie sehen ihre Kinder seltener,sie sollen immer noch stark sein und nicht leiden. Jungs haben imSchnitt schlechtere Schulnoten als Mädchen, und während es denMädchen einigermaßen offensteht, ein Kleid zu tragen und gleichzeitigPiratin zu sein, werden Jungs im Kleid ausgelacht. Frauen können sichmit hohen Absätzen größer machen, Männer mit hohen Absätzen werdenschnell albern gefunden.Sprecher: Kurzum: Es geht ihr um die kleinen, schmutzigen Dinge,über die man lieber nicht redet, weil sie peinlich werden könnten -und um die großen Machtfragen, über die man ebenfalls nicht redet,weil sie unveränderlich erscheinen. Veränderungen sind aber durchausmöglich, sagt Margarete Stokowski - und fordert:O-Ton 4 (Untenrum frei, 15 Sek): Wir können nicht untenrum freisein, wenn wir es obenrum nicht sind, und umgekehrt. Untenrum frei zusein bedeutet Freiheit im sexuellen Sinne. Oben frei zu sein bedeutetFreiheit im politischen Sinne: frei von einengenden Rollenbildern,Normen und Mythen.Abmoderationsvorschlag: "Untenrum frei" von Margarete Stokowskiist humorvoll, regt zum Nachdenken an, ohne dogmatisch oder belehrendzu sein - und ist ab sofort in der von Annika Meier und der Autorineingelesenen ungekürzten Hörbuch-Fassung nur bei Audible zum Downloaderhältlich. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell