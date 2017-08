Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: In drei Büchern hat das vomösterreichischen Thriller-Autor Andreas Gruber ausgedachteErmittlerduo Sabine Nemez und Maarten S. Sneijder bereits erfolgreichzusammengearbeitet. In "Todesreigen", dem vierten Fall, ist dieBKA-Kommissarin allerdings erst mal ganz auf sich allein gestellt.Ihr Partner wurde nämlich vom Dienst suspendiert. Die Wege der beidenkreuzen sich dann aber doch wieder - aber ganz anders, als Sie jetztvermutlich denken. Mario Hattwig mit unserem Audible-Hörbuch-Tipp derWoche.Sprecher: Eine Reihe spektakulärer Selbstmorde unter Polizistenerschüttert Deutschland. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dassmöglicherweise ein gerade aus dem Knast entlassener Häftling seineFinger im Spiel haben könnte. Denn der hat noch eine offene Rechnungzu begleichen:O-Ton 1 (Todesreigen, 24 Sek.): Immerhin hatte er 20 Jahre daraufgewartet, endlich die Wahrheit herauszufinden. Er würde in Erfahrungbringen, wie und warum seine Frau gestorben war, und wer dafürverantwortlich war. Sorgfältig hatte er an den Details seinesVorhabens gefeilt. Die Sache würde er jetzt innerhalb weniger Tagedurchziehen, und es würde ein verdammter Todesreigen werden - füralle, die damals ihre Hand im Spiel gehabt hatten...Sprecher: Doch dann entdeckt die BKA-Kommissarin Sabine Nemez eineandere heiße Spur. Auf dem Handy eines der Selbstmörder fällt ihrnämlich eine rätselhafte SMS auf, die sie stutzig macht:O-Ton 2 (Todesreigen, 22 Sek.): Nun betrachtete sie die Nummer desEmpfängers. Jemand der als 'SNEIJ" abgespeichert war. 'O nein',entfuhr es ihr. Ich kenne diese Nummer! Und ich kenne diesen Namen!Die rätselhafte SMS war an ihren ehemaligen Ausbilder gegangen:Maarten S. Sneijder.Sprecher: Sabine setzt alle Hebel in Bewegung, um den vom Dienstsuspendierten holländischen Profiler zu finden. Das gelingt auch -Sneijder rät ihr allerdings, besser die Finger von dem Fall zulassen:O-Ton 3 (Todesreigen, 35 Sek.): 'Wie haben sie mich gefunden?' 'ImGegensatz zu ihnen bin ich ja noch beim BKA. Wir wissen alles."'Diese Klugscheißerei können sie sich für ihre Nichten aufheben.''Wir müssen reden', sagte sie knapp. 'Bis jetzt bin ich freundlich zuihnen gewesen, aber das kann jede Sekunde vorbei sein. Da sie einemeiner ehemaligen Studentinnen sind, gebe ich ihnen jetzt drei guteRatschläge, die ich sonst niemand anderem gegeben hätte.' Er hob dreiFinger. 'Den ersten, den einzigen und den letzten Rat: Lassen sie dieVergangenheit ruhen.'Sprecher: Sabine ignoriert das allerdings und ermittelt weiter.Bis sie eines Tages spurlos vom Erdboden verschwindet. Erst da greiftMaarten S. Sneijder selbst ein.Abmoderationsvorschlag:Ob der exzentrische Profiler seine deutsche Kollegin retten kann -und was hinter diesen ominösen Selbstmorden der Polizeibeamtensteckt, erfahren Sie ab sofort im von Achim Buch gelesenen Thriller"Todesreigen". Mehr über dieses Hörbuch finden Sie auch im Internetunter audible.de/tipp.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell