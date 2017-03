Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Der Autor Markus Heitz ist der Großmeister der deutschen Fantasy.Kein anderer Autor wurde so oft mit dem "Deutschen Phantastik Preis"ausgezeichnet wie er. Unter anderem für seine Bestsellerserie "DieZwerge", die ihn mit einem Schlag berühmt machte. Mehr als 40 Romanehat er bisher geschrieben, über vier Millionen Bücher verkauft. Dassihm die Ideen noch lange nicht ausgehen, beweist er mit seinemneuesten Werk "Des Teufels Gebetbuch". Das gibt's ab sofort beiAudible zum Download. Unser aktueller Hörbuch-Tipp von Oliver Heinze.Sprecher: "Des Teufels Gebetbuch" ist ein uraltes magischesKartenspiel. Auf jeder einzelnen Karte liegt ein finsterer Fluch -und der Einsatz ist ziemlich hoch, wenn mit allen Karten gespieltwird:O-Ton 1 (Des Teufels Gebetbuch, 0:14 Min.): "Schweiß brach ihmaus, Hitze strömte in jede Faser seines Körpers. Er hatte verstanden,dass die Verrückten in diesem Raum Supérieur nach den historischenRegeln spielten. Anstatt nur den Einsatz zu verlieren, gab man seinLeben sowie alles Geld auf, das man mitgebracht hatte."Sprecher: Aus Sicherheitsgründen wurden die verfluchtenSpielkarten in den vergangenen Jahrhunderten über die ganze Weltverteilt. Bis eines Tages im Casino Baden-Baden eine davon eherzufällig dem ehemaligen Spieler Tadeus in die Hände fällt. Fasziniertbehält er sie:O-Ton 2 (Des Teufels Gebetbuch, 0:24 Min.): "Seine Karte. Kaumdachte er an die Pik-Neun, musste Tadeus aufstehen und sie aus demTresor holen. Versonnen betrachtete er sie und berührte sie achtsam,bevor er sie in die gepanzerte Schatulle zurücklegte. Selbst Tadeus,der keine Ahnung von Antiquitäten hatte, wusste, dass es sich um einekostbare, unersetzliche Einmaligkeit handeln musste."Sprecher: Wie gefährlich diese Karte wirklich ist, erfährt Tadeusaber erst, als er in einen Strudel mysteriöser Ereignisse gerät undplötzlich auf 'Teufel komm raus' gejagt wird:O-Ton 3 (Des Teufels Gebetbuch, 0:10 Min.): "Diese Karte ist eineBesonderheit. Des Teufels Gebetbuch! Es..." Die Kugeln schlugen dichtneben ihnen ein, hackten sich durchs Unterholz und zertrümmertenÄste..."Sprecher: "Des Teufels Gebetbuch" ist ein verflucht spannenderMystery-Thriller über eine gefährliche Intrige - gelesen von UveTeschner und nicht nur für Fans von Markus Heitz ein atemberaubendesund schauriges Hörabenteuer. Das digitale Hörbuch fürs Smartphonegibt´s ab sofort bei Audible.Abmoderationsvorschlag:Bube, Dame, König - Tod: "Des Teufels Gebetbuch" über ein uraltesgeheimnisvolles Kartenspiel ist ein perfekter Mix aus dunkler Magieund subtilem Horror. Wenn Sie sich mal wieder so richtig gruselnwollen, dann laden Sie sich Markus Heitz´ neuen Mystery-Thrillerunter audible.de/tipp herunter.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell