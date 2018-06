Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wir befinden uns auf der Insel, genauer gesagt auf Sizilien, beiIsolde Oberreiter - besser bekannt als Tante Poldi. In derhumorvollen Sizilien-Krimi-Reihe lässt Bestseller-Autor MarioGiordano die bayrische Urgewalt mit schwarzer Perücke Kriminalfällelösen. Und zwar auf eigene Faust und mit Tante Poldis ganz eigenenMethoden. Das stößt zwar dem sizilianischen Commissario Vito Montanaimmer mächtig auf, doch Donna Poldina ist das egal. Was die rüstigeRentnerin in ihrer Wahlheimat Sizilien erlebt, verrät uns JessicaMartin in unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Isolde Oberreiter ist 60 plus und noch immer einheißer Feger mit dem Hang zu auffälligen Catsuits und Rotwein.Außerdem gönnt sich die rüstige Rentnerin hin und wieder ein kleinesTütchen. Ganz zum Unverständnis ihres Neffen.O-Ton 1 (Tante Poldi und der schöne Antonio, 17 Sek.): "Ja,freilich rauch i hin und wieder einen Joint, gell, was ist denn schondabei?! Magst mal probieren? Vielleicht tät dir des auch bei deinemRoman aufs Pferd helfen. Und außerdem", raunte sie mir jetzt zu "kanndes sexmäßig ein echter Turbo sein, verstehst? Aber auf der anderenSeite - ohne Freundin bringt des eh nix."Sprecherin: Ihr spießiger Neffe - ein eher erfolgloser Autor -besucht sie regelmäßig in ihrer Wahlheimat Sizilien, wo er seinerTante Poldi als Chauffeur bei Kriminalfällen zur Seite steht. Dienimmt die Hobby-Detektivin nämlich todernst und zeigt vollenKöpereinsatz.O-Ton 2 (Tante Poldi und der schöne Antonio, 24 Sek.): Als diePoldi sich wieder aufrichtete, hatte ihr Leopardencatsuit auf derBauchseite ein graues Fell aus Staub, Krümeln und Haarrestenbekommen. Ohne einen Kommentar griff die Poldi in ihre Handtasche,zog eine Fusselrolle heraus und rollerte sich damit gründlich ab. Diedrei Klebestreifen die sie verbrauchte, tütete sie sorgfältig ineinen Zipperbeutel ein, den sie, klar, immer dabei hatte, und reichteihn Montana.Sprecherin: Und genau dieser sizilianische Commissario VitoMontana ist eher weniger angetan von ihrem detektivischen Einsatz.Aber auch er ist Poldis bayrischem Charme schon längst erlegen undhilft ihr regelmäßig aus der Patsche.O-Ton 3 (Tante Poldi und der schöne Antonio, 18 Sek.): "Was, zumHenker ist hier los?" Die Poldi sah auf und traute ihren Augen nicht,als sie Montana vom Zaun her auf die Kastanie zumarschieren sah wieso ein zorniger griechischer Rachegott. "Wieso schießen Sie auf dieFrau?" Die Poldi bewunderte Montana für seinen Zorn und ihr hüpftedas Herz.Sprecherin: Doch leider ist ihr geliebter Retter nicht immer zurStelle. Vor allem wenn Tante Poldi mal wieder eigenmächtig versucht,gefährliche Verbrecher, wie den schönen Antonio, zur Strecke zubringen.O-Ton 4 (Tante Poldi und der schöne Antonio, 19 Sek.): Er hieltmeiner Tante Poldi ein machetenartiges Fischmesser an den Hals, daseinen Thunfisch wie Butter halbieren konnte, und wiederholte seineFrage. "Wo. Ist. Es?" Worauf meine Tante Poldi wiederum ihre Antwortwiederholte. "Leck mi am Arsch, du g'scherter Dreckshammel! I habkeine Ahnung, von was du da redest, hast mi?"Abmoderationsvorschlag:Ob es Tante Poldi gelingt, ihren Hals wiederholt aus der Schlingezu ziehen und welche spannenden Abenteuer die Hobby-Ermittlerin undihr Commissario noch erleben, hören Sie in der "TantePoldi"-Krimi-Reihe von Mario Giordano. Alle drei bisher erschienenenTeile gibt's als ungekürzte Hörbuch-Fassung bei Audible zum Download.Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell