Anmoderationsvorschlag:Es wird wieder spannend! Im großen Finale der Natchez-Trilogiezieht der Bestseller-Autor Greg Iles alle Register. In die "Sündenvon Natchez" nimmt Penn Cage den Kampf gegen die rassistischeOrganisation der Doppeladler auf, die seit den 60er Jahren seinkleines Südstaaten-Städtchen terrorisiert. Dabei bringt er nicht nursich, sondern auch seine Familie und alles, was ihm lieb ist, inGefahr. Helke Michael mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Das Leben von Penn Cage, dem Bürgermeister vonNatchez, liegt in Trümmern. Seine geliebte Frau ist tot - ermordetvon den rassistischen, weißen Mitgliedern der Doppeladler. Und nunsteht auch noch sein Vater, der Arzt Tom Cage, vor Gericht:O-Ton 1 (Die Sünden von Natchez, 17 Sek.): In einem Fall, der inder ganzen Nation Aufmerksamkeit erregt, wird Dr. Cage beschuldigt,seine fünfundsechzigjährige ehemalige Krankenschwester aufgrund einesSelbstmordpakts ermordet zu haben: Er sollte der unheilbar krankenFrau, die achtunddreißig Jahre zuvor seine Krankenschwester gewesenwar, Sterbehilfe leisten.Sprecherin: Möglicherweise steckt aber doch mehr hinter dem Todseiner ehemaligen Angestellten und Geliebten. Denn die Umstände sindäußerst mysteriös. Es könnte gut sein, dass die Doppeladler dieFinger im Spiel haben. Immerhin war Schwester Turner schon lange vorihnen auf der Flucht. Und auch Cage steht auf der Abschussliste vonBanden-Chef Snake ganz oben.O-Ton 2 (Die Sünden von Natchez, 27 Sek.): "Solange Snake Knoxnoch atmet und frei herumläuft, leben wir in Gefahr. Wir alle.""Warum, Dad?" "Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund hat er Angstvor mir." Dad stößt einen krummen Finger in meine Richtung. "Aberdich hat er auch im Visier. Vergiss das nie! Du hast Forrest Knoxumgebracht. Das weiß Snake. Und das bedeutet, dass Snake alle undjeden, der dir lieb ist, auf seiner Liste hat."Sprecherin: Snake setzt wirklich alles daran, Penn und seinenVater einzuschüchtern. So lässt er zum Beispiel eine junge schwarzeReporterin vergiften, als sie ihm mit ihrer Berichterstattung zuunbequem wird.O-Ton 3 (Die Sünden von Natchez, 06 Sek.): "Wer würde dem Mädel soetwas antun? Die Doppeladler?" "Keisha hat sie in der Zeitungziemlich unbarmherzig behandelt."Sprecherin: Penn hat nur eine Wahl: Er muss Snake ausschalten.Dafür müsste er allerdings einen von den Doppeladlern dazu bringen,gegen den skrupellosen Bandenchef auszusagen. Eine schier unmöglicheAufgabe...O-Ton 4 (Die Sünden von Natchez, 15 Sek.): "Mrs. Devine haben Sieeine Ahnung, wo Snake jetzt ist?" Sie schüttelt den Kopf. "Nein, Sir.Und den finden Sie so leicht auch nicht. Der überlebt alles. DieLeute haben eine Höllenangst vor ihm. Sie könnten wissen, dass ernebenan wohnt, und würden Ihnen doch nichts verraten."Abmoderationsvorschlag:Spannend und voller Atmosphäre: Das Meisterwerk "Die Sünden vonNatchez" von Greg Iles gibt's ab sofort, packend vorgelesen von UveTeschner, bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sieunter www.audible.de/tipp.