Anmoderationsvorschlag:Eltern haben ja ständig Angst um ihre Kinder und tun in der Regelalles dafür, um sie zu beschützen. Für die meisten ist es deshalbauch eine absolute Horrorvorstellung, dass das vielleicht mal nichtgelingt. Genau darum geht's auch in dem nervenaufreibenden Thriller"Silent Child" von Sarah A. Denzil. Oliver Heinze verrät Ihnen mehrüber unseren aktuellen Audible-Hörbuch-Tipp.Sprecher: Sommer 2006 in der englischen Grafschaft Yorkshire: Nacheinem schweren Unwetter läuft der sechsjährige Aiden aus der Schuleweg und verschwindet spurlos. Seine Mutter Emma macht sich großeSorgen, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.O-Ton 1 (Silent Child, 23 Sek.): Aiden wollte schon immer allesganz genau wissen. Er war ein Entdecker, kletterte auf die Bäume imPark, kraxelte über die Gatter von Kuhweiden, verkroch sich in denMooren rund um Bishoptown im Heidekraut und spielte Verstecken imWald. Ich hatte ihn in diesen Dingen immer bestärkt. Ich wollte einwildes, wagemutiges Kind, wollte, dass er zu einem starken Mannheranwächst, einem Mann mit Forscherdrang.Sprecher: Als dann aber der rote Mantel ihres Sohnes aus einemreißenden und über die Ufer getretenen Fluss gefischt wird, gehenalle davon aus, dass Aiden ertrunken ist. Emma ist vollerSchuldgefühle und verliert komplett den Boden unter den Füßen.O-Ton 2 (Silent Child, 14 Sek.): Am Tag, an dem ich Aiden verlor,habe ich begriffen, was es bedeutet, die Kontrolle zu verlieren. Undich rede hier nicht von der Kontrolle über meine Gefühle, sondernüber mein Leben. Damals brach alles um mich herum in sich zusammen,während ich nur dastehen und machtlos zusehen konnte.Sprecher: Es dauert Jahre, bis sie wieder ein halbwegs normalesLeben führen kann und sich sogar in ihren ehemaligen Lehrer Jakeverliebt.O-Ton 3 (Silent Child, 16 Sek.): Vor ungefähr sechs Jahren war ichnoch ein Wrack. Aber Jake hat mich da rausgeholt. Er hat mir einenJob in der Schule besorgt und mich aus meinem finsteren Loch gezogen.Er hat mir den Lichtschalter gezeigt und mir geholfen, mein Lebenwieder in den Griff zu bekommen. Alles, was ich hatte, verdankte ichJake.Sprecher: Die beiden heiraten und Emma wird ein zweites Malschwanger. Kurz vor der Geburt passiert allerdings etwasUnglaubliches: Nach zehn Jahren taucht Aiden plötzlich wieder auf.Emma kann ihr Glück zunächst kaum fassen:O-Ton 4 (Silent Child, 08 Sek): Obwohl bei meinem Sohn nicht derAnflug eines Lächelns zu erkennen war, fühlte es sich für einenMoment an, als wäre ein kleines Stück unseres alten Lebenszurückgekehrt.Sprecher: Doch Aiden hat sich stark verändert, wirkt apathisch undredet kein Wort mehr. Emma ahnt, dass ihm Schreckliches zugestoßenist.O-Ton 5 (Silent Child, 13 Sek): "Ich kenne dich", redete ich mirleise ein. Aber das war eine Lüge. Ich kannte Aiden nicht. Er warjetzt ein Fremder. Das alles hier war Wahnsinn. Warum redete ernicht?Sprecher: Emma versucht auf eigene Faust herauszufinden, was ihremSohn widerfahren und wer dafür verantwortlich ist - ohne zu ahnen,welche Folgen das für ihr neues Leben hat.Abmoderationsvorschlag:"Silent Child" von Sara A. Denzil ist die perfekte Mischung ausHerzschmerz, Mystery, Spannung und Thriller. Das Hörbuch mit LuiseHelm, der deutschen Synchronstimme von Scarlett Johansson, gibt's absofort exklusiv bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu findenSie unter audible.de/tipp.