Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Dürfen wir Sie entführen in eine ferne Galaxie? Fantasy-Hörbüchererfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Dazu beigetragen hat auchBestsellerautorin Veronica Roth: Mit ihrer Trilogie "Die Bestimmung"warf sie einen Blick in die Welt von morgen und begeisterte weltweit35 Millionen Leser. Nun (17.01.) erscheint endlich ihr neuer Roman:"Rat der Neun - Gezeichnet" ist unser Audible-Hörbuchtipp der Woche.Oliver Heinze stellt vor:Sprecher: In einer Galaxie, regiert vom Hohen Rat der Neun,beherrschen Gewalt und Rache das Leben der Völker. Jeder Mensch hateine individuelle Gabe, die sich im Laufe seines Lebens entwickelt,eine einzigartige Kraft, die seine Zukunft mitgestaltet. Für Cyra istdiese Gabe aber eher eine Qual:O-Ton 1 ("Gezeichnet", 0:12 Min.): "Da war ein Hunger in mir, vonAnfang an. Der Grund war nicht Hoffnung. Als ich ihm endlich einenNamen gab, stellte ich fest, dass es etwas sehr einfaches war: derWunsch zu leben."Sprecher: Auch Akos hat so eine Gabe. Als Cyras tyrannischerBruder ihn deshalb entführt und Akos als Diener in Cyras Haus hält,kommen die beiden sich näher:O-Ton 2 ("Gezeichnet", 0:08 Min.): "Es war so leicht zu vergessen,dass er ein Gefangener in meinem Haus war und dass ich, wenn ich mitihm zusammen war, zugleich seine Bewacherin war."Sprecher: Aber Akos denkt auch an seinen ebenfalls entführtenBruder, den er unbedingt befreien will:O-Ton 3 ("Gezeichnet", 0:10 Min.): "Ich werde ihn wieder nachHause bringen!' Akos bewegte behutsam den Kopf seines Vaters, damitAusu ihn ansah. 'Das verspreche ich Dir."Sprecher: Mit aller Macht versucht er, Cyra zu überreden, ihm beider Flucht zu helfen.O-Ton 4 ("Gezeichnet", 0:07 Min.): "Er schien mich genau zukennen, schien genau zu wissen, was er sagen musste und was mich ammeisten in Versuchung führen würde."Sprecher: Cyra steht nun vor der wohl schwersten Entscheidungihres Lebens. Und wir können ihr dabei zuhören: Dass "Rat der Neun -Gezeichnet" mit Laura Maire und Shenja Lacher gleich von zweiSprechern gelesen wird, macht das Audible-Hörbuch besondersabwechslungsreich und authentisch. "Rat der Neun - Gezeichnet" istein absolutes Muss für Fantasy-Fans.Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie zum Beispiel "These Broken Stars" und "Star Wars" mögen,ist "Rat der Neun - Gezeichnet" von Veronica Roth, produziert von"Der Hörverlag", genau das Richtige für Sie. Einfach mal aufAudible.de klicken: Dort können Sie sich das Hörbuch ab sofort (ab17. Januar) herunterladen. Viel Spaß beim Hören!ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell