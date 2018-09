Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Ein launischer und sturer Kommissar mit Hang zum Zynismus imKriminaldauerdienst und eine engagierte und taffe Junganwältin - dasist das überaus erfolgreiche Team in Andreas Grubers Thriller-Reiheum Kommissar Walter Pulaski. In "Rachesommer" und "Racheherbst"lösten die zwei Ermittler ziemlich blutige Fälle mehr oder wenigerdurch Fern-Teamwork, jetzt werden die beiden wieder auf den Plangerufen: Im dritten Teil "Rachewinter" geht es vermögendenMittvierzigern an den Kragen. Jessica Martin mit unserem Hörbuch-Tippder Woche:Sprecherin: In Wien werden die Bauarbeiter Slavo und Maxunfreiwillig Zeuge eines Gewaltverbrechens. Sie müssen tatenloszusehen, wie Johann Wulf - ein erfolgreicher Geschäftsmann im bestenAlter - grausam ermordet wird.O-Ton 1 (Rachewinter, 11 Sek.): Der Mann lief durch den Raum undpresste sich eine Hand auf den Hals. Aus der Halsschlagader spritzteBlut wie aus einem Überdruckventil. Quer durch den Raum. Ans Fenster,an die Tapete und auf das Sofa.Sprecherin: Eine Woche später wird im gut 600 Kilometer entferntenLeipzig ein ebenfalls vermögender Mann tot aufgefunden. WalterPulaski, der kauzige Kommissar vom Kriminaldauerdienst ist am Tatort,einem schäbigen Stunden-Hotel am Rande der Stadt.O-Ton 2 (Rachewinter, 23 Sek.): Dort lag der Tote, nur mit einemgrauen, enggeschnittenen Slip bekleidet, auf dem Bauch. Er warvermutlich zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte breite Schultern,einen muskulösen Rücken und Nacken und eine schlanke Taille. DerNotarzt beugte sich soeben über die Leiche und untersuchte dieSchere, die bis zum Anschlag im rechten Ohr des Mannes steckte.Sprecherin: Die beiden Fälle in Wien und in Leipzig haben - überdie Ähnlichkeit der Opfer hinaus - eine weitere Gemeinsamkeit: beideMänner wurden kurz vor ihrem Tod in Begleitung einer jungen,dunkelhaarigen Frau gesehen. Und die wickelt schon ihr nächstes Opferum den Finger: den Dresdner Anwalt Dr. Eugen Birkenthal.O-Ton 3 (Rachewinter, 27 Sek.): "Christine. Mehr müssen Sie imMoment nicht über mich wissen." "Im Moment?" "Je nachdem, wie sichder heutige Abend noch entwickelt." Sein Herz schlug schneller. "Ichverstehe nicht." "Ich schlage vor, wir fahren zu Ihnen. Sie habensicher ein großes Wohnzimmer mit offenem Feuer im Kamin, einemBärenfell davor und bestimmt einen besseren Champagner im Kühlschrankals ich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung."Sprecherin: Eine Spur führt Walter Pulaski nach Wien - wo erUnterstützung von der smarten Anwältin Evelyn Meyers bekommt. Diebeiden haben schon in der Vergangenheit sehr erfolgreichzusammengearbeitet und wollen nun auch diese Mordserie gemeinsamaufklären. Der zynische Kommissar und die clevere Juristin ermittelngewohnt unkonventionell und temporeich - und das geht ganz sicherunter die Haut.Abmoderationsvorschlag:"Rachewinter", das Hörbuch nach dem gleichnamigen Thriller vonAndreas Gruber ist ganz sicher nichts für zart Besaitete, versprichtdafür aber erstklassiges Hörvergnügen mit Gänsehautgarantie. DasHörbuch gibt es ab sofort ungekürzt als Download exklusiv beiAudible. Mehr Infos finden Sie unter www.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell