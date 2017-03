Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Für "Harry-Potter"-Fans gibt´s endlich malwieder was Neues auf die Ohren: Erstmals erscheint das von J.K.Rowling als Newt Scamander geschriebene Hogwarts-Schulbuch alsHörbuch. "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" heißt esund prominenter Sprecher ist Timmo Niesner, die deutscheSynchronstimme von Newt Scamander aus dem gleichnamigen Kinofilm. AufCD erscheint "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"übrigens erst im Juni, das digitale Hörbuch dagegen können Sie sichschon jetzt bei Audible downloaden. Oliver Heinze mit unseremHörbuch-Tipp der Woche.Sprecher: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" istseit seiner Veröffentlichung Pflichtlektüre an der Hogwarts-Schulefür Hexerei und Zauberei. Newt Scamanders Meisterwerk hat überGenerationen hinweg etliche Zaubererfamilien unterhalten und warbereits im ersten Hogwarts-Jahr wichtiges Unterrichtsmaterial fürHarry Potter:O-Ton 1 (Phantastische Tierwesen, 0:24 Min.): "Dieses Werkbeansprucht nicht mehr zu sein als eine Einführung in die reicheVielfalt der magischen Tierwelt, die unsere Erde bewohnt.Abschließend sei bemerkt, welch großes Vergnügen mir der Gedankebereitet, dass Generationen junger Hexen und Zauberer dank desStudiums dieses Buches ein umfassenderes Wissen und tieferesVerständnis der phantastischen Tierwesen gewonnen haben, die ich soliebe."Sprecher: Einige der Tierwesen werden Harry Potter-Fans bereitsbekannt sein - wie etwa der Hippogreif, der Basilisk, der UngarischeHornschwanz oder der extrem seltene Goldene Schnatzer:O-Ton 2 (Phantatische Tierwesen, 0:18 Min.): "Federn und Augen desGoldenen Schnatzers sind dermaßen begehrt, dass er schon einmal inGefahr war, von jagenden Zauberern ausgerottet zu werden. Die Gefahrwurde rechtzeitig erkannt, und die Art wurde geschützt, vor allemindem man beim Quidditch den Schnatzer durch den Goldenen Schnatzersetzte."Sprecher: Die überarbeitete neue Ausgabe von Newt ScamandersKlassiker enthält nun insgesamt 81 phantastische Tierwesen, sechsneue Tierwesen sind dazugekommen. Weiterhin dabei ist aber natürlichder bei Harry Potter-Fans so bekannte und beliebte Niffler:O-Ton 3 (Phantastische Tierwesen, 0:22 Min.): "Dieses flaumige,schwarze Wühltier mit der langen Schnauze hat eine Vorliebe füralles, was glänzt und glitzert. Kobolde halten sich gerne Niffler,die sie tief in der Erde nach Schätzen graben lassen. Zwar ist derNiffler friedlich und sogar zutraulich, doch kann er einiges Unheilmit persönlichen Wertsachen anrichten und sollte nie im Haus gehaltenwerden.Sprecher: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" -von J.K. Rowling als Newt Scamander geschrieben - wurde mitaufwendigen Soundeffekten bereichert und erscheint nun erstmalig alsHörbuch. Die deutsche Version wird großartig gelesen von TimmoNiesner, der deutschen Synchronstimme von Newt Scamander im Kinofilm"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind". Mehrere Wochenvor CD-Veröffentlichung ist das digitale Hörbuch bereits jetzt beiAudible zum Download erhältlich.Abmoderationsvorschlag: Zum ersten Mal als Hörbuch veröffentlicht:"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" von New Scamanderist bestens geeignet für alle Harry Potter-Fans und jene, die nochtiefer in die von J.K. Rowling erschaffene Welt der Zauberereintauchen wollen. Unseren Hörbuchtipp der Woche gibt's unteraudible.de/tipp zum Download.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Audible GmbHHendrik GerstungTel.:030/310191-132Mail:hendrig@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell