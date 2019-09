Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Skrupellose Kapitäne, die ihre Crews wie Sklaven behandeln,kriminelle Piraten-Banden, die Schiffe entern, ausrauben und Warenschmuggeln und der Polizei immer wieder durchs Netz schlüpfen. Dasist Alltag auf unseren Weltmeeren, wie der Journalist undPulitzpreisträger Ian Urbina eindrucksvoll beweist. Für sein Buch"Outlaw Ocean - Die gesetzlose See" bereiste er jahrelang alle fünfOzeane und zwanzig weitere Meere - und setzte dabei sogar sein Lebenaufs Spiel. Mario Hattwig verrät Ihnen mehr zu unserem aktuellenAudible Original Hörbuch-Tipp.Sprecher: 40 Monate lang war der investigative Journalist IanUrbina auf hoher See unterwegs. Mehr als 12. 000 Seemeilen kamendabei zusammen - und jede Menge spannende Reportagen. Zum Beispieldie nach der Suche des unter nigerianischer Flagge fahrenden Schiffs"Thunder".O-Ton 1 (Outlaw Ocean, 36 Sek): "Für Kriminelle wie die Besatzungder Thunder war das Meer ein riesiges 'All you can eat'-Büfett. Eswurde geschätzt, dass ihre Besitzer mehr als alle anderen verdienthatten - allein im letzten Jahrzehnt über 76 Millionen Dollar durchillegalen Fischhandel. Da sie sich in den schier unendlichen Weitendes Weltmeeres gut verbergen konnten, hatten solche Wilderer nurwenig Grund, sich zu sorgen. Abseits vom Land waren die Gesetze sotrüb und undurchsichtig wie die wässrigen Grenzen. Außerdem hattendie meisten Regierungen weder die Ressourcen noch Interesse daran,hinter ihnen herzujagen."Sprecher: Erst als Ian Urbina mit der internationalenMeeresschutzorganisation Sea Shepherd die Thunder in einem 110 Tageandauernden Katz-und-Maus-Spiel verfolgt, kommt Bewegung in dieSache. Denn eines Tages setzt der Kapitän der Thunder, Cataldo, einenNotruf ab.O-Ton 2 (Outlaw Ocean, 28 Sek): "Unterstützung benötigt,Unterstützung benötigt", rief Cataldo über Funk. "Wir sinken." DieThunder sei mit etwas kollidiert, erklärte er, möglicherweise einemFrachtschiff. Das war eine unglaubwürdige Behauptung. Abgesehen vonden Sea-Shepherd-Schiffen hatten sich schon seit Tagen keine anderenSchiffe in der Nähe der Thunder befunden. Die Mannschaft der Thunderließ mehrere Rettungsboote ins Wasser und kletterte hinein. Ein Mannrutschte aus und fiel ins Meer, zog sich aber selbst wieder ins Boot.Sprecher: Nur Kapitän Cataldo weigert sich noch stundenlang, dassinkende Schiff zu verlassen. Warum, wird aber später ziemlichschnell klar:O-Ton 3 (Outlaw Ocean, 31 Sek): Der Frachtraum war ungefähr zueinem Viertel voll mit Antarktisdorschen. Mehrere Indizien deutetendarauf hin, dass die Thunder mit Absicht versenkt worden war. Es gabkeine offensichtlichen Anzeichen - wie umgefallene Regale odergeplatzte Rohre -, die darauf hingedeutet hätten, dass die Thundermit einem anderen Schiff kollidiert war. Der Tank, der nur nochTreibstoff für einen weiteren Tag enthielt, lieferte diewahrscheinlichste Erklärung, warum Cataldo seine Flucht an diesemPunkt beendet hatte.Abmoderationsvorschlag:Mehr über die kriminellen Machenschaften auf unseren Ozeanen hörenSie ab sofort in den faszinierenden und wie ein Thriller spannendenReportagen von Ian Urbina in "Outlaw Ocean - Die gesetzlose See".Mehr über dieses nur bei Audible zum Download erhältliche Hörbuchfinden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell