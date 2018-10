Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Internet, Computer, Mobiltelefone, E-Mails und soziale Medien: Dasist heute Alltag für die meisten von uns. Aber was wäre, wenn es alldas schon im Dritten Reich gegeben hätte? Wenn damals schon alle mitihrem Handy hätten bezahlen müssen, weil das Bargeld längstabgeschafft wurde? Genau das ist die Ausgangslage in AndreasEschbachs neuem Buch "NSA - Nationales Sicherheits-Amt". Laura Mairehat das eindrucksvoll eingelesen - und Mario Hattwig hat für Sieschon mal reingehört in unseren Hörbuch-Tipp der Woche. Sprecher: 5.Oktober 1942: Heinrich Himmler, Reichsführer SS und nach Adolf Hitlermächtigster Mann im Land, besucht das Nationale Sicherheits-Amt inWeimar. Von dort aus werden die Bürger mithilfe ihrer "Komputer" und"beweglichen Telephone" über das sogenannte "Weltnetz" totalüberwacht.O-Ton 1 (NSA, 26 Sek.): Wir haben Zugriff auf alle Daten, die imReich erzeugt werden, und können diesen Zugriff auf vielfältige Weisenutzen. Wir können jeden Text lesen, den irgendjemand verfasst, genauwie jeden Elektrobrief, der innerhalb des Reiches verschickt oderempfangen wird. Wir können jeden Kontostand abfragen, jedes Telephonorten, wir können ermitteln, wer welche Fernsehsendung oderRadiosendung gesehen beziehungsweise gehört hat, und unsere Schlüssedaraus ziehen.Sprecher: Erklärt NSA-Chef August Adamek seinem politischen Gaststolz. Darüber hinaus gibt es sogar Programme, die anhand der mit demHandy bezahlten Einkäufe ermitteln, wie viele Kalorien jeder Haushaltim Schnitt pro Monat verbraucht. Wird dann - trotzLebensmittelrationierung - eine gewisse Obergrenze überschritten,kann das...O-Ton 2 (NSA, 10 Sek.): ... ein deutlicher Hinweis darauf sein,dass in dem betreffenden Haushalt mehr Menschen leben, als gemeldetsind. Zum Beispiel Menschen, die vor dem Gesetz versteckt werden."Sprecher: Die kann das Regime durch seine Überwachungsmethodenaufspüren, festnehmen und einsperren. Himmler ist total begeistertvon diesen bisher geheim gehaltenen Möglichkeiten. Selbst die junge,erfolgreiche NSA-Programmiererin Helene hört zum ersten Mal davon -und fällt sofort aus allen Wolken:O-Ton 3 (NSA, 14 Sek): Helene saß wie gelähmt vor ihrer Tastatur.Das hatte sie alles nicht gewusst. Alles, was sie denken konnte, war,dass sie dazu beigetragen hatte, den Mann, den sie liebte wie nichtsanderes auf der Welt, dem sicheren Tod zu überantworten.Sprecher: Denn ihr Freund Arthur ist fahnenflüchtig und - wassonst niemand weiß - bei ihrer besten Freundin untergetaucht.Schlagartig wird Helene klar: Wenn das angesichts der technischenMöglichkeiten des NSA geheimbleiben soll, muss sie die Liebe ihresLebens von nun an mit allen erlaubten und unerlaubten Mittelnschützen:O-Ton 4 (NSA, 25 Sek.): Was sie jetzt vorhatte, war strengverboten. Die Daten des NSA für private Zwecke zu verwenden - dasstand fett gedruckt in ihrem Anstellungsvertrag - konnte nicht nurzur fristlosen Entlassung, sondern darüber hinaus auch zuStrafverfolgung führen. Und wenn herauskam, dass sie dieses Verbotübertreten hatte, um einem Deserteur zu helfen - einem Verbrecher! -,dann blühten ihr Gefängnis oder gar Straflager.Abmoderationsvorschlag:Hochaktuelle Themen - von Datenauswertung, Manipulation undtotaler Überwachung bis hin zu Fake News und Propaganda in sozialenNetzwerken: "NSA - Nationales Sicherheits-Amt" von Andreas Eschbach,zeigt auf spannende und packende Weise, dass es keine "unwichtigen"Daten gibt und dass jedes Wissen von skrupellosen Mächten auchjederzeit missbraucht werden kann. Die ungekürzte Hörbuch-Fassunggibt's ab sofort exklusiv bei Audible zum Download. Weitere Infosdazu finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell