Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Bäcker und Konditor, Abenteurer, Aktivist und Visionär: Den am 1. April dieses Jahres mit 84 Jahren verstorbenen Überlebenskünstler Rüdiger Nehberg hat es immer wieder in die weite Welt gezogen. Mit 17 radelte er ohne Wissen seiner Eltern nach Marokko, später trampte er rund ums Mittelmeer, ritt auf Kamelen durch die Wüste und überquerte im Schlauchboot den Atlantik. In Jordanien landete er im Gefängnis und in Afrika kämpfte er bis zuletzt gegen weibliche Genitalverstümmelung. Mehr über Rüdiger Nehberg und seine 1001 Abenteuer hören Sie ab sofort bei Audible in seiner Autobiografie "Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen". Jessica Martin berichtet.Sprecherin: Rüdiger Nehberg, einer der letzten großen Abenteurer unserer Zeit, beherrschte die Kunst zu Überleben wie kein Zweiter.O-Ton 1 (DMIKGG, 34 Sek): Die Wildschweinnummer hatte ich bei einer meiner Touren durch Afrika gelernt. Da buddelten sich die Jäger nachmittags am Rande der Wasserlöcher ein und atmeten durch ein Schilfrohr. Geduldig und unsichtbar harrten sie aus, bis die durstigen Steppentiere zu Hunderten zur Tränke drängelten und der Durst sie jede Vorsicht vergessen ließ. Und in dem Moment, wenn es schwer wurde auf dem Kopf, griffen sie zu. Abendbrot gesichert. Man weiß aber noch nicht, was es ist. Aber das darf den echten Survivalisten nicht irritieren!Sprecherin: Unvergessen ist sein leidenschaftlicher Einsatz im brasilianischen Regenwald. Als dort Goldsucher und Siedler in das Land der Yanomami-Indianer eindrangen, verbündete er sich trotz Verständigungsschwierigkeiten mit dem vom Aussterben bedrohten Volk:O-Ton 2 (DMIKGG, 36 Sek): "Schereka pé ni hay ma hey! Nicht schießen, ich bin ein Freund!" Den Satz habe ich rausgesprudelt, und schon habe ich die Mundharmonika im Mund. Ich schlage Purzelbäume und schlage Rad. Ich bin außer Puste. Dann sehe ich ihre Gesichter. Sie lachen, sie sind irritiert. Sie halten mich für verrückt. "Der Alte hat wohl nicht alle Nüsse auf der Palme", scheinen sie sich untereinander zu sagen. Ich verneige mich vor ihnen. Diese Geste wirkt weltweit. Ich lächle. Sie bedeuten mir, ihnen zu folgen.Sprecherin: Größter Erfolg Nehbergs war allerdings die inzwischen legendäre Wüstenkonferenz vor 18 Jahren bei den Afar in Äthiopien. Nach zwei Tagen Diskussionen und schockierenden Berichten von Frauen erklärten die Stammesführer die weibliche Genitalverstümmelung zur Sünde und beendeten sie.O-Ton 3 (DMIKGG, 35 Sek): In den langen Jahren hatte ich durch unendliche Fehlschläge gelernt, wie man seine Erfolgschancen dennoch bestmöglich erhöhen kann, um seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Die wichtigste Voraussetzung war damals wie heute die ungeheure Wucht der persönlichen Konfrontation mit dem Verbrechen. Die daraus resultierende tiefe innere Betroffenheit und die Verpflichtung, der sich ein Augenzeuge stellen sollte, sind nicht zu übertreffende Motivatio-nen. Immer schon war mir klar: Wer sich als Augenzeuge wegduckt, ist ein Mittäter.Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr spannende Abenteuer-Geschichten des Überlebenskünstlers und Menschenrechtsaktivisten Rüdiger Nehberg hören möchten: Seine mitreißende Autobiografie "Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen" gibt´s in der ungekürzten Hörbuch-Fassung nur bei Audible zum Download. Weitere Infos finden Sie unter http://www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp .Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/56459/4643359OTS: Audible GmbHOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell