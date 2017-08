Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Mit "Der Gott der kleinen Dinge" hat es Arundhati Roy vor 20Jahren in Millionen Bücherregale auf der ganzen Welt geschafft. Schondamals verarbeitete die Inderin gesellschaftliche Themen ihrerHeimat, wie das Kastensystem und die Rolle der Frau. Auch jenseitsder Literatur hat sie sich seitdem gegen Ungleichheit und andereMissstände in Indien eingesetzt. In ihrem langersehnten neuen Roman"Das Ministerium des äußersten Glücks" - den man übrigens nicht nurlesen, sondern ab sofort auch anhören kann - gibt sie jetztTranssexuellen und anderen gesellschaftlichen Außenseitern eineStimme. Mario Hattwig mit unserem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecher: Alles beginnt in einer Nacht im Januar in der Altstadtvon Delhi. In dieser Nacht kommt Aftab zur Welt - der Junge, den sichJahanara und ihr Mann seit sechs Jahren gewünscht haben. Doch etwasist anders an ihm.O-Ton 1 (DMDÄG, 22 Sek.): Sie erforschte seinen winzigen Körper.Augen, Nase, Kopf, Nacken, Achseln, Finger, Zehen. Gemächlich, mitgrößtem Vergnügen. Und da entdeckte sie, versteckt hinter dem Jungen,zweifelsfrei ein kleines, nicht voll entwickeltes aber doch einMädchen.Sprecher: Davon, dass er ein Außenseiter ist, bekommt Aftab dankJahanaras Liebe nichts mit. Bis er eines Tages eine Frau sieht, diegeschminkt und hübsch g ekleidet durch die Straße tänzelt. Aftab willnur eins: wie sie sein.O-Ton 2 (DMDÄG, 13 Sek.): Er wollte eine Hand mit lackiertenNägeln und ein Handgelenk voller Armreifen ausstrecken und vorsichtigdie Kiemen eines Fisches anheben, um nachzusehen, wie frisch er war,bevor er den Preis herunterhandelte.Sprecher: Seinen Platz findet Aftab, der sich nun Anjum nennt, ineiner kleinen Gemeinschaft von Hijras, also Frauen, die wie er imfalschen Körper geboren wurden.O-Ton 3 (DMDÄG, 14 Sek.): "Weißt du, warum Gott Hijras erschaffenhat?" "Nein, warum?" "Es war ein Experiment. Er beschloss, etwas zuerschaffen, ein Lebewesen, das erwiesenermaßen unfähig ist, glücklichzu sein. Also erschuf er uns."Sprecher: Einige zunächst glückliche Jahre vergehen, bis Anjumeines Tages Schreckliches mit ansehen muss: Traumatisiert zieht siesich auf einem alten Friedhof zurück, der über die Zeit zu einem Ortauch für andere Heimatlose wird. Unter ihnen ein neugeborenesMädchen.O-Ton 4 (DMDÄG, 20 Sek.): In einem Augenblick war sie nicht da,und im nächsten - lag sie auf dem asphaltierten Gehweg in einer Wiegeaus Abfall: silbernes Zigarettenpapier, ein paar Plastiktüten undleere Uncle-Chips-Tüten. Sie lag in einer Pfütze aus Licht, untereiner Säule schwärmender neonbeleuchteter Moskitos, nackt.Sprecher: Eine bewegende Geschichte über Außenseiter am Rande derGesellschaft und auch über das Glück - manchmal provokant und lautund gleichzeitig eine Liebeserklärung an das Leben.Abmoderationsvorschlag:Zehn Jahre hat Arundhati Roy an "Das Ministerium des äußerstenGlücks" geschrieben. In der 15-stündigen Hörbuchfassung erwecktGabriele Blum die Charaktere mit ihrer warmen Stimme gefühlvoll zumLeben. Und dieses ungekürzte Hörbuch finden Sie jetzt auch imInternet als Download unter http://audible.de/tipp.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell