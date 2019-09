Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Glück macht süchtig. Egal, wie viel man davon hat - von Glück kannman einfach nie genug haben. Aber was macht Glück eigentlich aus? Fürjeden bedeutet es etwas anderes. Der Schlüssel dazu befindet sichaber immer am selben Ort - nämlich in einem selbst. Wie man denfindet, weiß Cordula Nussbaum. Mit ihrem Blog GlüXXFactory.de undihrem Podcast erreicht sie Glücksucher auf der ganzen Welt. Und jetztnimmt uns die erfolgreiche Autorin, Rednerin undOrganisationsexpertin mit ihrem 6-Stufen-Programm "MeineGlüXX-Factory: So mache ich mich einfach glücklich" mit in ihreSelbstcoaching-Manufaktur. Oliver Heinze mit unserem Hörbuch-Tipp derWoche.Sprecher: Jeder ist für sein Glück zu mindestens 40 Prozent selbstverantwortlich, sagen führende Glücksforscher. Gemeint sind damitnicht etwa glückliche Zufälle, sondern vielmehr ein dauerhafterZustand. Den zu erreichen und zu erhalten bedeutet als Allererstes:Man muss etwas dafür tun.O-Ton 1 (Meine GlüXX-Factory, 18 Sek.): Handeln ist der SchlüsselNummer eins für unsere Glücksgefühle. Und wir ganz allein habendiesen Schlüssel in der Hand. Nicht andere Menschen können unslangfristig oder umfassend glücklich machen - das können nur wir. Undzwar, indem wir nicht nur wissen, was uns gut tut, sondern indem wirentsprechend handeln.Sprecher: Sprich: Tu, was dir gut tut, und tu es mit Leidenschaft.O-Ton 2 (Meine GlüXX-Factory, 35 Sek.): Leidenschaft heißt nicht,hochemotional alles vom Platz zu fegen und lautstark sein Befindenkundzutun. Viele Menschen brennen innerlich und sind im Außen völliggefasst. Leidenschaft ist eine Frage von Charakter und Hingabe. Wannaber sind wir leidenschaftlich? Was treibt uns derart an, dass wirvoller Hingabe auch verloren gegangenen Bällen nachsetzen? Es lohntsich, diese Fragen zu klären - denn die eigene Leidenschaft zuentdecken und leben zu können ist das Beste, was wir in punctoGlücklichsein tun können.Sprecher: Dafür brauchen wir allerdings Klarheit. Nicht zu wissen,was man will, lässt einen nur unglücklich werden. Wer seine Ziele undWünsche kennt, sollte sie auch äußern. Und das ist Schlüssel Nummervier: Vertraue dir selbst.O-Ton 3 (Meine GlüXX-Factory, 28 Sek.): Wie oft haben Sie sichnicht getraut, für sich und Ihre Wünsche einzustehen? Wie häufigstellen Sie sich und ihre Leistung infrage? Wie gerne lassen SieIhren inneren Kritiker zur Höchstform auflaufen und positivesFeedback anderer Menschen kaputtmachen? Natürlich sind Selbstzweifelnicht immer schlecht: Eine gesunde Portion Selbstkritik undSelbstironie hält uns hungrig, sorgt dafür, dass wir in Bewegungbleiben, weiterlernen und uns weiterentwickeln.Sprecher: Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen spielen einewichtige Rolle. Problematisch dabei: Was den einen glücklich macht,macht andere möglicherweise unglücklich. Die richtige Balance istessenziell. Und ganz wichtig: niemals das Atmen vergessen.O-Ton 4 (Meine GlüXX-Factory, 20 Sek.): Im Alltag atmen wir häufigviel zu flach. Gerade unter Stress holen wir kaum Luft, atmen zuhektisch oder halten vor Anspannung den Atem an. Dabei können wirStress und schlechte Gefühle ganz einfach in den Griff bekommen,indem wir wieder richtig atmen lernen und uns immer wiederentspannende "Luftduschen" verpassen.Abmoderationsvorschlag: Insgesamt 30 Zutaten aus sechsSchlüsselkategorien, die jeder für sich ganz individuellzusammenstellen kann, um sein eigenes Glücksrezept zu finden. CordulaNussbaums "Meine GlüXX-Factory" gibt's als Hörbuch nur bei audible.dezum Download. Mehr Infos finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell