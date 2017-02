Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Männer und Gefühle: Das ist ja so eine Sache für sich. Denn dasvermeintlich starke Geschlecht versucht die eigenen Emotionen jameist eher zu verstecken. Einer der es nahezu mühelos schafft, unsohne viel Kitsch Einblick in die Gefühlswelt von Männern zu geben,ist der australische Autor Graeme Simsion. Sein erster Roman, "DasRosie-Projekt", stand in Deutschland monatelang auf Platz eins derBestsellerliste. Jetzt folgt mit "Der Mann, der zu träumen wagte"bereits sein drittes Werk. Eine bittersüße Geschichte rund um dieFrage: Was wäre, wenn deine große Liebe nach vielen Jahren wiederauftaucht? Die Antwort gibt's ab sofort (ab 27. Februar) auch alsHörbuch. Oliver Heinze mit unserem Audible-Tipp der Woche.Sprecher: Eigentlich läuft in Adam Sharps Leben alles rund. Erarbeitet als IT-Berater in London, gewinnt beim Pub-Quiz regelmäßigalle Musikfragen und lebt mehr oder weniger glücklich mit Clairezusammen.O-Ton 1 ("Der Mann, der zu träumen wagte", 0:29 Min.): "Wir warenein funktionierender Haushalt. Wir stritten nicht, wir freuten unsauf gemeinsame Mahlzeiten an den Wochenenden, wir kümmerten unsumeinander - gute Freunde. Doch in den letzten zwei Jahren war nachund nach die Romantik in unserer Beziehung verblasst. Vor dreiMonaten hatte ich ein Einzelbett gekauft. Der vorgebliche Grund warmein Schnarchen gewesen, und dass Claire ihren Schlaf brauchte. UnserSexualleben zog dann gleich mit aus."Sprecher: Sein Alltagstrott gerät allerdings mächtig ins Wanken,als sich urplötzlich eine alte Bekannte bei ihm meldet.O-Ton 2 ("Der Mann, der zu träumen wagte", 0:32 Min.): "Ich saß zuHause in Norridge am Computer, als unten in der Bildschirmecke eineE-Mail aufpoppte von Angelina.Brown@tbg.com.au: 'Hi' - das war alles.'Hi' - nach 22 Jahren, davon 20 ohne jeglichen Kontakt, beschließtmeine große, verlorene Liebe Angelina Brown aus heiterem Himmel, dieWelt zu verändern und schreibt: 'Hi'."Sprecher: Sofort erinnert sich Adam an die gemeinsame Zeit imsonnigen Melbourne, wo er die große Liebe fand und lernen musste, wases bedeutet, sie wieder zu verlieren. Beflügelt von Angelinas E-Mail,entbrennt in Adam ein neues Feuer. Das bemerkt auch sein besterFreund Stewart.O-Ton 3 ("Der Mann, der zu träumen wagte", 0:24 Min.): "'Hey man,hast du eine Affäre?' 'Was? Nein.' und dann, weil ich wusste, dassich es jemandem erzählen musste, und dieser jemand war definitivnicht Claire, fügte ich hinzu 'jemand von früher hat sich gemeldet.'Sie ist verheiratet, aber sie lebt in Australien und wir haben nurungefähr ein Dutzend Worte gewechselt per Mail - keine große Sachealso.'"Sprecher: Adam beginnt zu träumen und nachzudenken, wie sein Lebenverlaufen wäre, wenn er Angelina damals nicht hätte gehen lassen.Doch sein Freund warnt ihn...O-Ton 4 ("Der Mann, der zu träumen wagte", 0:11 Min.): "'...solcheSachen können schneller gefährlich werden, als du denkst.' Im Busnach Hause checkte ich meine E-Mails: vier Nachrichten von Angelina.'Liebst du die Gefahr?'"Sprecher: Sofort knistert es. Wie weit wird Adam gehen? Das hörenSie in "Der Mann, der zu träumen wagte". Ein fesselndes Hörbuch, daseinen Dank der eindringlichen Stimme von Johannes Steck sofort inseinen Bann zieht. Die ungekürzte Version gibt's zum Download beiAudible.Abmoderationsvorschlag:Übrigens: "Der Mann, der zu träumen wagte" ist in Graeme SimsionsHeimat Australien bereits ein Bestseller. Sie können sich ab dem 23.Februar selbst davon überzeugen, denn dann gibt's den Roman alsHörbuch bei Audible.de zum Herunterladen.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell