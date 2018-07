Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Modeschöpferin Coco Chanel ist eineLegende: Sie hat Hosen für Frauen salonfähig gemacht, das legendäre"kleine Schwarze" erfunden und mit Chanel N°5 eines dererfolgreichsten Parfüms der Welt kreiert. Wie es dazu kam, erzähltdie deutsche Bestsellerautorin Michelle Marly in ihrer spannenden undsehr gut recherchierten Romanbiografie "Mademoiselle Coco und derDuft der Liebe". Mario Hattwig mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecher: Gabrielle Chanel, genannt Coco, ist gerade mal 12 Jahrealt, als ihre Mutter stirbt. Ihr Vater steckt sie daraufhin in einkatholisches Waisenhaus, wo sie von strengen Nonnen erzogen wird.Dort lernt Coco aber auch das Nähen und Schneidern.O-Ton 1 (Coco, 26 Sek.): Modehaus war ein Wort, das in ihr eineErinnerung zum Klingen brachte. An schöne Stoffe, knisternde Seideetwa, duftende Volants und feinste Spitze. Nicht, dass ihre Mutterjemals eine Dame gewesen wäre. Sie war Wäscherin gewesen und ihrVater ein Hausierer. Niemals hatte er so feine Sachen verkauft,dennoch verband sie jeden Gedanken an schöne Dinge mit Maman.Sprecher: Kaum volljährig, geht Coco nach Paris, wo sie sich alsSängerin durchschlägt und nebenbei Hüte entwirft, herstellt undverkauft. 1909, mit 26, trifft sie ihre große Liebe, den reichenenglischen Unternehmer Arthur "Boy" Capel. Ein Jahr später eröffnetsie ihr eigenes Hutatelier, 1913 die erste Boutique.O-Ton 2 (Coco, 30 Sek.): Dann waren die Hungerjahre des GroßenKrieges gekommen, und - ganz pragmatisch - hatte sie es gewagt,schlichte, funktionale Kleider aus preiswertem Seidenjersey undNachtanzüge zu kreieren, mit denen die Frauen ebenso bequem wieschick vor den Angriffen der Deutschen in den Keller fliehen konnten.Die noblen Damen rissen ihr die Sachen geradezu aus den Händen. Fastjede von Rang, ja der gesamte Hochadel kam zu Gabrielle, um von CocoChanel angezogen zu werden.Sprecher: Dieser Erfolg macht sie nicht nur schlagartig bekannt,er öffnet ihr auch die Türen zur feinen Pariser Gesellschaft und zuneuen, sehr prominenten Freunden.O-Ton 3 (Coco, 19 Sek.): Picasso benutzte zum Sprechen nicht nurseinen Mund, sondern gestikulierte wild mit seinen Händen und derZigarre, die er in der einen hielt. Gabrielle war fasziniert von derAusstrahlung dieses Mannes, er besaß Esprit, obwohl er eigentlichnicht besonders attraktiv und häufig nicht einmal charmant war.Sprecher: Als dann aber Arthur "Boy" Capel 1919 bei einemAutounfall stirbt, ist Coco vor Trauer wie gelähmt. Erst der Plan,der Liebe ihres Lebens mit einem Parfüm ein Denkmal zu setzen,verleiht ihr wieder neue Tatkraft. Doch die Suche nach dem Duft derLiebe gestaltet sich viel schwerer als gedacht.O-Ton 4 (Coco, 20 Sek.): Sollte sie den Traum von diesem ganzbesonderen Parfüm aufgeben? Dem Duft ihrer großen Liebe? Gabrielleüberlegte, wovor sie sich mehr fürchtete: vor einer Niederlage beiihrer Suche nach dem Duft selbst oder vor der endgültigen Aufgabeihres Herzensprojekts? Sie fand keine Antwort.Abmoderationsvorschlag: Wie und mit wessen Hilfe es Coco Chaneldann doch noch gelingt, ihren legendären Duft N°5 zu finden und damiteines der begehrtesten Parfüms der Welt herzustellen, hören Sie absofort in "Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe" von MichelleMarly. Die ungekürzte Hörbuch-Fassung gibt's exklusiv bei Audible zumDownload. Weitere Infos dazu finden Sie auch unterwww.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell