Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Urlaub mit den Eltern hat es manchmal ganz schön in sich. Vorallem dann, wenn man schon erwachsen ist, einfach nur ein bisschenrunterfahren muss und Gott einen guten Mann sein lassen möchte. VonErholung kann am Ende oft keine Rede mehr sein. Auch Nico Schnös kannein Lied davon singen. Er ist die Hauptfigur in "Der Löwe büllt", demneuesten und vor allem saulustigen Roman von Bestseller-Autor TommyJaud. Genau die richtige Geschichte für alle, die urlaubsreif sind.Helke Michael mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Für Nico Schnös, 47 Jahre alt, läuft's ziemlich mies:Ständig ruft seine Mutter an, seit sein Vater vor knapp einem Jahrbeim Autowaschen in der Waschanlage verstorben ist. Um seine Ehesteht's momentan auch nicht gut und von seinem Job ist Nicoüberfordert. Sogar der Kaffeeautomat ist gegen ihn und natürlichimmer leer, wenn Nico Kaffee will.O-Ton 1 (Der Löwe büllt, 37 Sek.): Hab einfach Wasser nachgefülltfür eine einzige Tasse, Bohnen nachgefüllt und mir eine einzige Tassegespült. Da war ich zufrieden. Wie ihr mir, so ich euch. Nur dannkommt dieser telefonierende Franzose in einem petrolfarbenen Anzug,brabbelt was von "Schö mö fuh dö la fassong kommong wuh fedd blabla!", lässt MEINEN Kaffee in MEINE frisch gespülte Tasse laufen undverschwindet so, wie er gekommen ist. Und ich steh einfach nurregungslos da und starre auf die Fehlermeldungen "Bohnen füllen" und"Wassertank leer". Ja, da ist es halt passiert, ich konnte nichtanders, ich hab....ne Tasse nach ihm geworfen. Steingut.Sprecherin: Seinem Vorgesetzten Tim reicht's jedenfalls. Wenn Nicoseinen Ruhepuls nicht auf 60 runterschraubt, ist er seinen Job los.O-Ton 2 (Der Löwe büllt, 14 Sek.): "Sechzig, Nico!" "Wie,sechzig?" "Durchschnittlicher Ruhepuls von sechzig oder drunter, undich verbürge mich für dich in Brüssel." "Hallo, was soll so einRuhepuls denn überhaupt beweisen?" "Entspannung? Ausgeglichenheit?Stress-Resistenz?"Sprecherin: Nico muss in Zwangsurlaub. Mit einem Fitnessarmband amHandgelenk, damit Tim auch ja Nicos Puls überwachen kann, geht's abin ein Club-Hotel auf den Kanaren. Allerdings nicht allein. Begleitetwird er von Mama Schnös - definitiv nicht seine beste Idee.O-Ton 3 (Der Löwe büllt, 34 Sek.): Noch über drei StundenFlugzeit. Meine Mutter sitzt direkt neben mir in der Mitte. Ichdachte ja, der Fensterplatz wäre toll für sie, damit sie rausschauenkann und ihre Ruhe hat, doch mein gut gemeinter Vorschlag kam nichtwirklich gut an. "Bitte Nico, tu mir das nicht an! Wenn das Flugzeugkaputtbricht, dann werde ich doch rausgesaugt wie ein Krümel.Außerdem zieht's wie Hechtsuppe am Fenster, und ich will ja nichtausgerechnet dann krank werden, wenn du mal Zeit für mich hast.""Was? Ich besuch' dich fast jede Woche!" "Der Frank wohnt sogarwieder bei seiner Mutter." "Deswegen ist er ja auchtablettenabhängig."Sprecherin: Doch das ist erst der Anfang. Im Hotel angekommen,wird Nicos Puls erst richtig auf die Probe gestellt.O-Ton 4 (Der Löwe büllt, 4 Sek.): "EINE Zimmerkarte reicht", sagtmeine Mutter glücklich, "wir machen ja eh alles zusammen."Abmoderationsvorschlag: Ob Nico so seinen Job noch retten kann?"Der Löwe büllt" von Tommy Jaud ist, wie er selbst sagt, die passendeGeschichte für alle, die schon mal mit ihren Eltern verreist sind.Das von ihm vertonte Hörbuch gibt's ab sofort bei Audible alsDownload. Weitere Infos finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell