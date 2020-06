Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Lange Zeit rankten sich fantasievolle Legenden um die - wie man glaubte - optischen Täuschungen. Jetzt ist jedoch klar, es gibt sie tatsächlich: Kugelblitze. Noch immer stellen uns diese gewaltigen Naturerscheinungen vor viele Rätsel. Genau dieses Mysterium greift der chinesische Science-Fiction-Autor Cixin Liu in seinem Roman "Kugelblitz" auf. In dem führt eine Tragödie den jungen Physiker Chen an die äußersten Grenzen der Wissenschaft. Jessica Martin mit unserem aktuellen Audible Hörbuch-Tipp.Sprecherin: Gemeinsam mit seinen Eltern sitzt Chen an einem geschmückten Tisch und feiert seinen 14. Geburtstag, während draußen ein heftiges Gewitter tobt.O-Ton 1 (Kugelblitz, 23 Sek): In diesem Moment drang er durch die Wand ins Zimmer ein, gleich neben einem Ölgemälde, das eine Orgie griechischer Götter zeigte - so als wäre er ein Gespenst, das dem Bild entsprungen war. Er war so groß wie ein Basketball und verströmte verschwommenes rotes Licht. Anmutig schwebte er über unseren Köpfen und zog einen dunkelroten Schweif hinter sich her.Sprecherin: Chen muss mit ansehen, wie seine Eltern in Sekundenschnelle in Asche verwandelt werden. Wie durch ein Wunder überlebt er nahezu unverletzt.O-Ton 2 (Kugelblitz, 27 Sek): Ich spürte, dass mit mir irgendetwas nicht stimmte. Als ich mein Sakko öffnete, fiel eine Ladung Asche von mir ab - das Hemd, das ich getragen hatte, war restlos verbrannt, das Jackett darüber jedoch unversehrt geblieben, weshalb ich zunächst nichts bemerkt hatte. Als ich die Sakkotaschen befühlte, verbrannte ich mir die Hand, denn mein PDA war zu einem glühend heißen Plastikklumpen geschmolzen. Dies musste ein Traum sein, und zwar ein höchst absonderlicher!Sprecherin: Tief erschüttert durch den plötzlichen Verlust seiner Eltern, möchte Chen dem rätselhaften Naturphänomen auf den Grund gehen und macht dessen Erforschung zu seiner Lebensaufgabe.O-Ton 3 (Kugelblitz, 18 Sek): "Professor Zhang, "Was können Sie mir über Kugelblitze sagen?" Zhangs Hände verharrten, und er blickte auf, doch nicht zu mir, sondern zur Abendsonne, als wäre sie der Gegenstand meiner Frage gewesen. "Was wollen Sie wissen?", erwiderte er nach einigen Sekunden. "Alles."Sprecherin: Chen häuft nicht nur immenses Wissen über Kugelblitze an. Gemeinsam mit dem theoretischen Physiker Ding Yi gelingt es ihm schließlich, die immense Kraft von Kugelblitzen zu bändigen und zu einer Waffe zu transformieren. So führt ihn sein Weg aus der Heimat, über die Uni, bis tief hinab in die Geheimlabore des chinesischen Verteidigungsministeriums.O-Ton 4 (Kugelblitz, 19 Sek): "Wir sehen die potenziell wertvollste Anwendungsmöglichkeit unserer Forschungsarbeit darin, ein hocheffizientes Flugabwehrsystem aufzubauen, indem wir über einer Stadt oder einem anderen geschützten Ziel ein weiträumiges Gewitterfeld erzeugen. Sobald ein feindliches Fluggerät in dieses Feld eindringen würde, zöge es die Blitze auf sich.Sprecherin: Doch damit wird Chen vor eine schwere Entscheidung gestellt: Wem gilt seine Loyalität? Seinen Auftraggebern im Ministerium oder allein der Wissenschaft?Abmoderationsvorschlag: "Kugelblitz" von Cixin Lin ist eine packende Science FictionGeschichte, die bis zur letzten Sekunde spannend bleibt. Die ungekürzte Hörbuch-Fassung gibt's exklusiv bei Audible zum Download - und mehr Infos dazu unter http://www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp .Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56459/4623282OTS: Audible GmbHOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell