Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Was macht man, wenn einem der Lesestoff ausgeht? Ganz einfach: Man fängt an, selbst zum Stift zu greifen, beziehungsweise in die Tasten zu hauen. So ging es zumindest dem New-York-Times-Bestsellerautor Robert Jordan. Er wurde mit seiner epischen Fantasysaga "Das Rad der Zeit" nicht nur weltbekannt, sondern auch zu einer echten Legende. Für seine Fans gibt es jetzt einen ganz besonderen Leckerbissen: Nach über 40 Jahren erscheint nun das erste Werk aus seiner Feder - sein bislang unveröffentlichtes Debüt "Die Krieger der Altaii". Jessica Martin mit unserem aktuellen Audible Hörbuch-Tipp.Sprecherin: Das Leben in der Wüste ist zäh. Hier lebt das Volk der Altaii, das bedroht von allen Seiten, ums Überleben kämpft. Langsam aber sicher trocknen die lebenswichtigen Wasserlöcher aus und am Himmel bewegen sich Flügelwesen, die wie Geier die Gegend erspähen. Es liegt buchstäblich Unheil in der Luft.O-Ton 1 (Die Krieger der Altaii, 21 Sek): "Im Norden kreiste ein Rudel Dril langsam am Himmel. Auf ihren schuppigen Flügeln spiegelte sich die Sonne. Irgendwo dort draußen lag etwas Totes. Oder etwas, das bald tot sein würde. Die Zeit dafür war richtig, eine Zeit zum Sterben."Sprecherin: Spuren weisen daraufhin, dass der verfeindete Stamm der Morassa seine Finger im Spiel hat. Um sich der Drohung zu stellen, reitet der Altaii-Anführer Wulfgar mit seinen Männern in die Stadt Lanta, dem Sitz der feindseligen Zwillingsköniginnen. Auch hier scheint etwas im Busch zu sein.O-Ton 2 (Die Krieger der Altaii, 17 Sek): "Nein, hier erregten ein paar Männer aus der Steppe keine Aufmerksamkeit. Oder hätten es zumindest nicht tun sollen. Warum hatte ich dann das Gefühl, dass man uns beobachtete, so wie ich die Spielsteine beim Kriegsspiel beobachtete?"Sprecherin: Im Palast der berüchtigten Zwillingsköniginnen angekommen, bestätigt sich der Verdacht. Dort treffen Wulfgar und sein Gefolge nicht nur die Anführer der Morassa, sondern auch die Götter, deren Erscheinen nichts Gutes voraussagt.O-Ton 3 (Die Krieger der Altaii, 22 Sek): "Die Erhabenen statten den Behausungen der Menschen nicht grundlos einen Besuch ab. Ihr Erscheinen kündet stets von großen Ereignissen, die die Erde erschüttern und den Himmel zerreißen. Wenn sie Lanta ihre Gunst erwiesen, während die Morassa im Palast waren, bedeutete das für die Altaii nichts Gutes."Sprecherin: Das Böse ist auf dem Vormarsch. Nur eine mysteriöse Wanderin aus einer anderen Welt trägt die Antworten zur Rettung in sich. Die spricht allerdings eine fremde Sprache. Um die rettenden Worte zu erlernen, spricht Wulfgar zusammen mit Mayra, einer Schwester der Weisheit, einen folgenschweren Zauber aus.O-Ton 4 (Die Krieger der Altaii, 19 Sek): ""Ihr sagt, dass meine alte Sprache weg ist? Für immer? Aber warum? Warum solltet ihr so etwas tun?" "Weil du ein Schlüssel bist", sagte ich, "oder zumindest behaupten das die Runenknochen. Und ich habe keinen Grund, ihnen nicht zu vertrauen.""Sprecherin: Das Überleben seines Stammes liegt einzig und allein in den Händen Wulfgars, der nun noch lernen muss, die richtigen Fragen zu stellen. Doch was, wenn das Wissen, das die Altaii retten, sie auch zerstören wird?Abmoderationsvorschlag: "Die Krieger der Altaii" von Robert Jordan ist eine packende Fantasy-Geschichte, die bis zur letzten Sekunde spannend bleibt. Die ungekürzte HörbuchFassung gibt's bei Audible zum Download - und mehr Infos dazu unter http://www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp .