Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Ein bisschen tollpatschig, ganz schön eigen und von seiner Frauund auch seinen Eltern bemuttert - seit Kult-Kommissar Kluftinger vor15 Jahren in seinem ersten Fall ermittelte, hat sich daran nicht vielgeändert. Dafür aber an seiner Fangemeinde: Diese wuchs nämlichstetig. Die beiden Autoren hinter dem Kommissar, Volker Klüpfel undMichael Kobr, führen mit ihrer Kluftinger-Reihe regelmäßig dieBestsell er-Listen an. Es gibt sogar spezielle Kluftinger-Führungenin Orten, die in den Allgäukrimis eine Rolle spielen. Helke Michaelmit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Kommissar Kluftinger aus dem schönen Altusried imAllgäu ist noch vom alten Schlag: Er liebt gute Hausmannskost -nichts geht über Kässpatzen und Zwetschgendatschi - mit Fremdsprachentut er sich schwer und Mode und moderne Technik gehen völlig an ihmvorbei.O-Ton 1 (Kluftinger, 18 Sek.): "Welcher Fahrzeugtyp soll es sein?Welche Ausstattung? ABS sowieso, ESP oder mindestens ASR, nehme ichan?" Kluftinger grübelte. "DCC ist nicht gewünscht?" Was sollte dasnun wieder sein? Der Kommissar kam sich vor wie in einem deutschenSong aus den 90ern, der nur aus Abkürzungen bestand.Sprecherin: Auch seine Mitmenschen sind Klufti nicht ganz geheuer.Das fängt schon bei seinem Enkel an. Zwar freut er sich im brandneuenzehnten Teil darüber, endlich Opa zu werden. Trotzdem muss er sich andiese Rolle erst einmal gewöhnen.O-Ton 2 (Kluftinger, 18 Sek.): Er war noch nie mit einem Babyallein gewesen, selbst damals bei Markus hatte er das immer geschicktumgangen. "Didi und Fläschle liegen bereit." "Wer liegt bereit?""Fläschle und Didi." "Wer ist das?" "Der Didi." "DerSchnuller." "Ach, der Bapfi. Sag das doch gleich."Sprecherin: Noch schwieriger ist es mit den Erwachsenen. DenAllgemeinmediziner Doktor Langhammer hat er schon kurz nach derersten Begegnung zum Intimfeind erklärt. Was mischt sich dieser Arztauch einfach ungefragt in Kluftis Angelegenheiten ein?O-Ton 3 (Kluftinger, 21 Sek.): "Sie sind schon wieder ganz rotgeworden. Ich tippe auf Bluthochdruck. Wahrscheinlich haben SieStress im Beruf und essen recht fett." Kluftinger dachte an dieKässpatzen, die ihn heute Abend zur Feier des Tages erwarteten."Meine Essgewohnheiten gehen Sie gar nichts an, Herr -" "Langhammer.Doktor Langhammer, um genau zu sein." "Ich geh seit jeher zumBrändle, der mir bestätigt hat, dass ich kerngesund bin."Sprecherin: Trotz der vielen Macken gehört Kluftinger zu denTop-Ermittlern im Allgäu. In seinem neuesten Fall wird es nun aberfür ihn selbst richtig brenzlig: Während er wegen eines gestohlenenGemäldes ermittelt und dabei auf alte Bekannte trifft, will ihnjemand offenbar lieber tot sehen als lebendig. Ein Holzkreuz an einemoffenen Grab pro phezeit Fürchterliches:O-Ton 4 (Kluftinger, 15 Sek.): Mit schwarzen, altertümlichenLettern waren dort zwei Jahreszahlen eingeprägt. 1959 und dasaktuelle Jahr. Darüber stand ein Name. Sein Name.Abmoderationsvorschlag:Wer will dem Kommissar ans Leder? Und wird jetzt endlich nach 15Jahren mal aufgeklärt, wie Klufti mit vollem Namen heißt? Die Lösunggibt's im brandneuen zehnten Teil der "Kluftinger"-Reihe. Das Hörbuchdazu gibt's, wie alle anderen Teile auch, als Download bei Audible.Natürlich - wie gewohnt - ganz authentisch im Allgäuer Dialekt. MehrInfos zur "Kluftinger"-Reihe und seinem neuesten Fall gibt's unteraudible.de/tipp.