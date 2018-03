Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Vampire, Seelenwanderer und andere düstere Gestalten: DerDark-Fantasy-Meister Markus Heitz ist zurück. In seinem neuesten Werk"Die Klinge des Schicksals" verdrängen diesmal Bäume die Menschen aufmysteriöse Weise. Alle Hoffnung liegt in den Händen der KriegerinDanèstra, die sich aufmacht, um das Rätsel zu lösen. Unheimlich,abenteuerlich und actionreich - Helke Michael mit unseremHörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Vor 150 Jahren begann der Wald in Yarkin plötzlich,sich unaufhaltsam auszubreiten. Für die Menschen dort einTodesurteil. Die letzten Überlebenden wurden auf eine Halbinselzurückgedrängt. Jeder Versuch, das Vordringen der Bäume zu stoppen,war bisher vergeblich. Doch die legendäre Kriegerin Danèstra soll dasSchicksal wenden.O-Ton 1 (Die Klinge des Schicksals, 19 Sek.): Danèstra löste denFalkenkäfig vom Hundegeschirr, befreite Vélos und nahm ihm die Haubeab, damit der Raubvogel sich orientieren konnte. Sie hakte ThiríosKette aus und erhob sich behutsam. "Da sind wir also, meineGetreuen", sagte sie zu Falke und Hund. "Das Schicksal hat uns einweiteres Mal entsandt, um jemandem beizustehen."Sprecherin: Und zwar einer jungen Schwangeren, namens Kalenia, dieihr eine schier unglaubliche Geschichte erzählt: von einer Siedlungim Wald und einem grausamen Überfall, den sie nur knapp überlebt hat.O-Ton 2 (Die Klinge des Schicksals, 25 Sek.): "Ich befand mich aufdem Weg zum nächsten Königshof, den ich erreichen konnte. Quer durchdas Irrsal schleppte ich mich, schlug mich durch die Lücken bis nachKerkoria, um das schrecklichste Geheimnis zu verkünden." Sieschauderte. "Denn ich weiß, wer die Schuldigen am Vordringen desWaldes sind: Es ist von Menschen gemacht." Danèstra glaubte, sichverhört zu haben. "Die Wildnis ist das Werk von Sterblichen?"Sprecherin: Kalenia verrät, dass Verschwörer ein Abkommen mit demBösen geschlossen haben, und ihren Lohn erhalten, sobald das ReichNankan gefallen ist. Danèstra entschließt sich dazu mit Kalenia undeiner kleinen Gruppe von Kriegern durch die verschiedenen Länder undReiche zu ziehen, um die Verschwörer zu entlarven. Auf ihrer Reiseoffenbart Danèstra mehr über ihr Schicksal.O-Ton 3 (Die Klinge des Schicksals, 16 Sek.): "Schau, meine Faltenim Gesicht. Und manche Wunde hätte mich beinahe das Leben gekostet.Aber die Macht, die mich an Orte sendet, um Gutes zu tun, erlaubtmir, dass ich mich schneller erhole, flinker und stärker bin als diemeisten Menschen. Es bringt Vorteile mit sich, die Klinge desSchicksals zu sein."Sprecherin: Auf einem Gehöft kämpfen Danèstra und ihre Gefährtengegen den ersten Verschwörer, der für den Tod von Kalenias Familieverantwortlich war. Doch das ist erst der Anfang auf der MissionNankan zu retten. Auf der Jagd nach den weiteren Verschwörern müssenDanèstra und ihre Mitstreiter auch um ihr eigenes Überleben fürchten.O-Ton 4 (Die Klinge des Schicksals, 10 Sek.): Danèstra ließ ihrenHengst galoppieren und hatte Mühe, zum Wagen aufzuschließen. Dieangeschirrten Pferde rochen, dass ihnen der Tod im Nacken saß, undrannten auf der geraden, überschaubaren Fläche wie der Wind.Abmoderationsvorschlag:Ein düsteres Endzeit-Szenario, das wirklich keinen kalt lässt."Die Klinge des Schicksals" von Markus Heitz gibt's ab sofort,packend vorgelesen von Uve Teschner, bei Audible zum Download.Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell