Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Mit Erinnerungen ist das ja so eine Sache:Manchmal gaukelt unser Gehirn uns Dinge vor, die wir für wahr halten,die aber in Wirklichkeit niemals passiert sind. Wohin das führenkann, zeigt Paula Hawkins eindrucksvoll in ihrem Mega-Bestseller"Girl on the Train". Noch eine Schippe drauf legt sie in ihrem geradeerschienenen Psycho-Thriller "Into the Water". Dieses Mal führt unsHawkins noch tiefer in die menschlichen Abgründe als in ihremDebütroman. Oliver Heinze mit unserem aktuellen Audible-Hörbuch-Tippder Woche.Sprecher: Beckford ist ein seltsamer Ort voller eigenartigerLeute. Mitten durch das Städtchen fließt ein Fluss, an dem seitJahrhunderten viele schreckliche Dinge geschehen. Immer wiedersterben hier Frauen auf mysteriöse Weise. Das fasziniert dieFotografin und Autorin Nel Abbott, die der Sache auf den Grund gehenwill.O-Ton 1 (Into the Water, 0:15 Min.): "Ich wollte nach dem Warumfragen und dem Wie. Ich wollte wissen, was ihr Leben und ihr Tod überuns verrät. Es gibt Menschen, die diese Fragen lieber nicht stellen,die sie lieber ausblenden, verdrängen, ersticken würden."Weitere Informationen unter: adbl.co/hawkinsSprecher: Doch ihre Leidenschaft wird Nel zum Verhängnis.O-Ton 2 (Into the Water, 0:17 Min.): "Gestern am frühen Morgen hatein Mann, während er seine Hunde ausführte, den Leichnam IhrerSchwester im Fluss entdeckt. Soweit wir bis jetzt feststellenkonnten, lag sie nur ein paar Stunden im Wasser. Sie war vollbekleidet, und ihre Verletzungen lassen auf einen Sturz von derKlippe über dem Fluss schließen."Sprecher: Für Nels Schwester Julia macht das alles keinen Sinn.Und auch Nels Tochter Lena zweifelt daran, dass der Tod ihrer Mutterein Unfall war.O-Ton 3 (Into the Water, 0:11 Min.): "Sie hat das absichtlichgetan. Sie ist gesprungen. Sie wissen doch selbst, dass sie besessenwar - von diesem Fluss, von allem, was dort passiert ist, von denvielen Menschen, die darin gestorben sind."Sprecher: Gegen diese Annahme spricht, dass es keinenAbschiedsbrief von Nel gibt. Und noch eine Sache macht das Ganzemysteriös:O-Ton 4 (Into the Water, 0:21 Min.): "Kein Blut, keine Waffe,keine sichtbaren Kampfspuren. Aber ihre Digitalkamera wurdebeschädigt und die Speicherkarte fehlt." "Ihre Kamera?" "Sie hat fürdieses Projekt, an dem sie gearbeitet hat, extra eine Kamera mitBewegungssensor installiert, um die Menschen hier oben aufzunehmen,um festzustellen, was sie hier so treiben."Sprecher: Was steckt tatsächlich hinter dem Tot von Nel Abbot?"Into the Water" von Paula Hawkins ist ein spannender, tiefgründigerPsycho-Thriller. Mitreißend gelesen von Britta Steffenhagen, MarieBierstedt und Simon Jäger - und ab sofort als digitales Hörbuch beiAudible zum Download erhältlich.Abmoderationsvorschlag:Mehr über "Into the Water" von Paula Hawkins finden Sie imInternet unter audible.de/tipp. Außerdem können Sie sich dortnatürlich auch gleich das Hörbuch herunterladen.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell