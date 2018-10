Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Sebastian Fitzek ist Deutschlands erfolgreichsterPsychothriller-Autor. Seit seinem Debüt "Die Therapie" (2006)schreibt er einen Bestseller nach dem anderen. 2016 bekam er alserster deutscher Autor den "Europäischen Preis fürKriminalliteratur", in Fachkreisen auch "Ripper Award" genannt. Undwas seine Fans besonders freuen wird: Mit seinem neuen,hochspannenden Buch "Der Insasse" ist Sebastian Fitzek erneut eingroßer Wurf gelungen. Helke Michael mit unserem Hörbuch-Tipp derWoche.Sprecherin: Till Berkhoff ist am Boden zerstört: Vor einem Jahrverschwand sein Sohn Max spurlos - und jetzt will die Polizei nichtmehr weiter nach ihm suchen:O-Ton 1 (Der Insasse, 28 Sek.): "Sie dürfen die Suche nach Maxnicht einstellen. Ich muss wissen, was mit meinem Jungen geschehenist!" Seit Max verschwunden war, glich ein Tag dem anderen.Aufstehen. An Max denken. Anziehen. An Max denken. Verzweifeln. AnMax denken. Ausziehen. An Max denken. Hinlegen. An Max denken.Verzweifeln. Nicht einschlafen können. An Max denken. Aufstehen.Sprecherin: Für die Polizei ist der Fall aber längst klar: Sie istsich sicher, dass Max von einem im Hochsicherheitstrakt derPsychiatrie einsitzenden Serienmörder entführt wurde. Der schweigtdazu bisher allerdings eisern. Doch als die Nachrichten dann einesTages melden...O-Ton 2 (Der Insasse, 10 Sek.): "Der Serienmörder Guido Tramnitzwird in diesen Minuten, zehn Monate nach seiner Verhaftung, ausbislang noch unbekannten Gründen auf die Intensivstation derForensischen Psychiatrie verlegt."Sprecherin: ...sieht Till die große Chance gekommen, Tramnitzendlich zu einem Geständnis zu zwingen. Kurzerhand bittet er seinenSchwager, einen Kriminalkommissar, darum, ihn mit falscher Identitätals, wie er es nennt, V-Patient in die Psychiatrie einzuweisen:O-Ton 3 (Der Insasse, 19 Sek): "Ein V-Patient?" "Ja." "Was solldas sein?" "V wie verdeckt. Ich will, dass du mich in die Steinklinikeinschleust." "Zu Tramnitz?" "Als Insasse in der Psychiatrie, ganzgenau. Das Glück ist nicht mit den Tüchtigen. Sondern mit demVerrückten."Sprecherin: Der Schwager hilft ihm am Ende tatsächlich - doch alsTill dem Serienmörder Tramnitz Auge in Auge gegenübersteht, wird ihmschlagartig klar, welch gefährliches Terrain er mit dieserwahnwitzigen Idee betreten hat:O-Ton 4 (Der Insasse, 17 Sek.): Till schluckte schwer und fragtesich, wie das Böse so harmlos aussehen konnte. Vor ihm saß einfreundlich dreinblickender, ausgeglichen wirkender junger Mann miteinem sympathischen Lächeln. Nichts, nicht einmal ein Funkeln in denAugen, verriet seine dunklen Gedanken.Abmoderationsvorschlag:Ob Till Berkhoffs Plan aufgeht, endlich Gewissheit darüber zubekommen, was wirklich mit seinem Sohn Max passiert ist, können Sieab sofort in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller "Der Insasse"hören. Die ungekürzte, von Simon Jäger gelesene Hörbuch-Fassunggibt's ab sofort exklusiv bei Audible zum Download. Weitere Infosdazu finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell