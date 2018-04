Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Was ist bloß los mit dieser Welt? Kaum ein Tag vergeht ohneBerichte über Konflikte, Krieg, Terror und deren Folgen. Dazu nochdie Euro-Krise, Skandale wie zum Beispiel Dieselgate und diversePolitiker, die die Gemüter mit ihren Ankündigungen und Äußerungenerhitzen. Man könnte meinen, die Welt ist völlig verrückt geworden.Einfach erklären lässt sich jedenfalls nichts mehr: Dafür sind dieZusammenhänge oft viel zu komplex. Hilfe gibt es jetzt von denModeratoren der Kinder-Nachrichtensendung "logo!". In "Ich verstehdie Welt nicht mehr" erklären sie die wichtigsten Nachrichten unsererZeit für jeden - von Jung bis Alt - klar und verständlich. MarioHattwig mit unserem HBT der Woche...Sprecher: Was, bitteschön, ist in Nordkorea los: Warum rasseltdieser Kim Jong-unständig mit dem Säbel? Und was ist passiert mit derTürkei und Präsident Erdogan: Wieso wollen so viele nicht mal mehrihren Urlaub dort verbringen? Seit Jahren hört man auch immer wiedervom IS und von den Taliban, die Angst und Schrecken verbreiten. Sinddie beiden nicht im Grunde das Gleiche?O-Ton 1 (Ich versteh die Welt nicht mehr, 30 Sek.): Beide Gruppenwollen mit äußerster Brutalität einen Staat errichten, in dem nurnoch islamisches Recht in extrem strenger Auslegung gilt. BeideGruppen verstehen sich als Gotteskrieger und beide Gruppen sind inAfghanistan aktiv. Der IS kämpft vor allem im Irak und in Syrien dochauch in Afghanistan. Trotz ähnlicher Ziele machen die beiden Gruppenkeine gemeinsame Sache. Im Gegenteil: Die Taliban und der IS sindverfeindet und bekämpfen sich gegenseitig mit extremer Brutalität.Sprecher: In jedem Kapitel werden klar und verständlich dieHintergründe eines der 33 wichtigsten Nachrichten-Themen unserer Zeitbeleuchtet. Ob das nun die Eurokrise ist oder der Brexit, dasFreihandelsabkommen TTIP oder der Skandal um manipulierte Abgaswertebeim bis dahin weltweit geachteten Autohersteller Volkswagen, derdamit die strengen Abgasnormen in den USA umgehen wollte...O-Ton 2 (Ich versteh die Welt nicht mehr, 30 Sek.): DerAutojournalist David Kiley, der ein Buch über VW geschrieben hat,behauptet, dass viele VW-Ingenieure damals schon wussten, dass sieden "Clean Diesel"-Motor für die USA unter Einhaltung derPreisvorstellungen nicht schaffen könnten. Aber sie hatten wohlAngst, das zuzugeben, denn wer seine Ziele bei VW nicht erreichte,konnte schnell seinen Job verlieren, so Kiley. Wenn das stimmt,könnte dieser extreme Druck ein Grund dafür gewesen sein, dass mansich bei VW später dafür entschied, zu schummeln und zu betrügen.Sprecher: Ein Betrug mit schweren Folgen: Dem Konzern drohenStrafen im zweistelligen Milliardenbereich. Ein VW-Manager musstesogar ins Gefängnis. Und auch auf politischer Ebene hat dassogenannte "Dieselgate" ein deutliches Nachspiel.O-Ton 3 (Ich versteh die Welt nicht mehr, 31 Sek.):Verkehrsminister Alexander Dobrindt geriet heftig in die Kritik undbearbeitete den Abgasskandal deshalb in einerUntersuchungskommission. Diese Kommission erreichte zum Beispiel,dass das Kraftfahrtbundesamt VW dazu verpflichtete, alle 2,4Millionen betroffenen Dieselfahrzeuge in Deutschland zurückzurufenund in einen "ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen". Außerdem soll esin Zukunft strengere und bessere Prüfverfahren für Abgase geben, umzu verhindern, dass sich ein solcher Skandal wiederholt.Abmoderationsvorschlag:Mit "Ich versteh die Welt nicht mehr" bringen Jennifer Sieglar undTim Schreder - die das Buch übrigens nicht nur geschrieben, sondernauch selbst vertont haben - Licht ins Dunkel. Geeignet ist es fürwirklich jeden, der die Welt ein bisschen besser verstehen will. MehrInfos zu "Ich versteh die Welt nicht mehr" gibt's unteraudible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell