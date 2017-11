Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wir sind alle schon mal in einer Geisterbahn gefahren, aber sorichtig gegruselt haben wir uns nicht. Das wird jetzt anders. In"Ghostsitter", der neuen Kinderhörbuchreihe nach den gleichnamigenBüchern von "Bernd das Brot"-Erfinder Tommy Krappweis, jagen unsnämlich echte Geister, Zombis und andere Untote einen gehörigenSchauer über den Rücken. Dafür sorgen - neben Tommy Krappweis selbst- nicht weniger namhafte Komiker als Christoph Maria Herbst, WigaldBoning und Hugo Egon Balder. Klar, dass da auch der Humor nicht zukurz kommt. Oliver Heinze mit unserem Audible-Hörspiel-Tipp derWoche.Sprecher: Der 14-jährige Tom Röschenberg erfährt, dass er völligüberraschend zehn Millionen Euro erben soll. Allerdings gibt es dabeieinen Haken, wie ihm der Anwalt Rufus T. Feuerflieg bei der Verlesungdes Testaments erklärt.O-Ton 1 (Ghostsitter, 19 Sek.): "Tom muss bis zu seinemachtzehnten Geburtstag als Besitzer und Direktor der Schreckensfahrtdurch die Lande ziehen und sich so des Erbes würdig erweisen. Nurwenn die Schreckensfahrt danach noch besteht und erfolgreich weiterbetrieben werden kann, darf Tom einen Nachfolger bestimmen, und dasErbe wird an ihn ausbezahlt."Sprecher: Das ist aber leichter gesagt, als getan: Denn die"Schreckensfahrt" ist eine Geisterbahn, deren Anblick Tom nichtgerade zuversichtlich stimmt.O-Ton 2 (Ghostsitter, 08 Sek.): "Welf, ohne Scheiß! Das Ding istvollkommen im Arsch! Wer bitte geht da rein und zahlt auch nochdafür? Oder bezahlen wir die Leute, damit sie da reingehen?"Sprecher: Einer würde allerdings sofort dafür bezahlen, und dasnicht nur für eine einzelne Fahrt: Zoracz, ein Bilderbuchbösewichtmit Cape und einem interessanten Sprachfehler, tut alles, um Tom dasFahrgeschäft abzuluchsen.O-Ton 3 (Ghostsitter, 11 Sek.): "Horrche auf, kleiner Bub: Hiermitbiete ich dir für die Geisterbahn Schreckensfahrt und alles, wasdarin ist, hunderttausend Euro. Na, was sagst du?" "Ähm... Ist dasein Scherz?"Sprecher: Tom ahnt, dass hinter der klapprigen Geisterbahn mehrstecken muss, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Was genau,merkt er aber erst bei seiner Probefahrt.O-Ton 4 (Ghostsitter, 22 Sek.): Der Tom, der wenige Minuten späteram anderen Ende der Geisterbahn herausfuhr, ähnelte dem, derhineingefahren war, nur in Kleidung, Körpergröße, Haar- undAugenfarbe. Der gesamte Rest war ein zitternder, bleicher Pudding ausrasendem Puls und nackter Angst.Sprecher: Die ganzen Attraktionen - der Zombie, die Mumie, dasGeistermädchen und der Vampir - alle wirkten so ... lebendig. Dochstatt nach einer Erklärung zu suchen, fällt Tom lieber erst mal inOhnmacht.O-Ton 5 (Ghostsitter, 15 Sek.): "Ich glaube, er wacht wieder auf.""Seine Halsschlagader pulsiert recht ansprechend ..." "Reiß dichzusammen, Vlarad." "Mrglft mfft rmf." "Hop-Tep, er kann Dich durchDeine Bandagen nicht verstehen, vielleicht sagst du erst einmalnichts. Oh, schaut mal! Er ist wach, er ist wieder wach!"Sprecher: Zum Glück, wie sich gleich herausstellt.O-Ton 6 (Ghostsitter, 09 Sek.): "Du, junger, Freund, verzeih dieAufregung. Ich hoffe, Du bist recht bald wieder einsatzbereit, dennwir brauchen nun Deine Hilfe."Abmoderationsvorschlag:Ob Tom es wohl schafft, die Schreckensfahrt samt echten Geisternauf Vordermann zu bringen? "Ghostsitter - Geister geerbt" ist einesder beiden ersten Abenteuer, die es ab sofort auf audible.de zumDownload gibt. Geeignet sind die Geschichten übrigens für Kinder ab 8Jahren - oder anders gesagt: Jung, Alt und Untot. Mehr dazu erfahrenSie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell