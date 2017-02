Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Fans der Autorin Elena Ferrante dürfen sich freuen: Es ist zwarimmer noch nicht hundertprozentig klar, wer hinter diesem Pseudonymsteckt, aber immerhin geht's jetzt endlich weiter mit ihrergroßartigen Neapel-Saga: Der erste Teil, "Meine geniale Freundin",wurde weltweit gefeiert und erzählt von den beiden ungleichenFreundinnen Lila und Elena. Fortgesetzt wird die Serie nun mit "DieGeschichte eines neuen Namens" genau dort, wo Teil eins endete: Beider Hochzeit der gerade einmal 16-jährigen Lila. Oliver Heinze stelltIhnen das Hörbuch vor, das Sie sich ab sofort bei Audible downloadenkönnen:Sprecher: 1960 heiratet die ungestüme Lila den reichenWurstwarenhändler Stefano Carracci. Was sie allerdings nicht weiß:Ihr Ehemann macht schon länger Geschäfte mit dem kriminellenFamilienclan der Camorra - und er ist ein gewalttätiger Macho:O-Ton 1 ("Die Geschichte eines neuen Namens", 0:14 Min.):"Niemandem, nicht einmal ihrer Mutter, die immerfort schwieg, schienaufzufallen, dass ihr rechtes Auge geschwollen und dunkelblauangelaufen war, dass ihre Unterlippe aufgeplatzt war und dass sie aufden Armen blaue Flecke hatte."Sprecher: Bald schon wird Lila schwanger. Doch auch das Glückeiner Schwangerschaft hilft ihr nicht, das Unglück ihrer Ehe zumildern. Ihren Mann kann sie nicht mehr ertragen:O-Ton 2 ("Die Geschichte eines neuen Namens", 0:07 Min.): "Siehasste Stefano Carracci. Sie hasste seine Kraft, hasste seinen Vor-und seinen Zunamen."Sprecher: Ihre beste Freundin Elena dagegen wählt einen anderenWeg, um die ärmlichen Verhältnisse ihrer Kindheit hinter sich zulassen. Elena macht Abitur, studiert in Pisa und wird eineerfolgreiche Schriftstellerin. Richtig glücklich ist sie mit ihremneuen Leben aber ebenfalls nicht:O-Ton 3 ("Die Geschichte eines neuen Namens", 0:15 Min.): "Hatteich es geschafft? Fast. Hatte ich mich aus Neapel, aus dem Rioneherausgearbeitet? Fast. Hatte ich neue Freundinnen und Freunde, dieaus gebildeten Kreisen stammten? Fast."Sprecher: Dann wird auch noch ihre Freundschaft mit Lila auf eineharte Probe gestellt. Denn als die ihr auf dem Höhepunkt ihrerEhekrise eine Blechschachtel mit alten Aufzeichnungen anvertraut,liest Elena heimlich alles - und ist danach total sauer auf Lila...O-Ton 4 ("Die Geschichte eines neuen Namens", 0:22 Min.): "Mitunerbittlicher Präzision hatte sie jeden und alles beschrieben. Ganzzu schweigen davon, wie freizügig sie mit mir umgegangen war, mitdem, was ich sagte, mit dem, was ich dachte, mit den Menschen, dieich liebte, und selbst mit meinem Äußeren. Lila hatte die für sieentscheidenden Momente festgehalten, ohne sich um irgendwen oderirgendwas zu scheren."Sprecher: "Die Geschichte eines neuen Namens" ist die Fortsetzungder neapolitanischen Saga von der gefeierten und geheimnisumwobenenBestsellerautorin Elena Ferrante. Ein erschütterndes und mitreißendesHörbuch über zwei Freundinnen - wunderbar gelesen vonEx-Tatort-Kommissarin Eva Mattes - und ab sofort bei Audible zumDownload erhältlich.Abmoderationsvorschlag:Sie haben es gehört: Klicken Sie einfach mal auf Audible.de: Dortfinden Sie neben Elena Ferrantes neuestem Meisterwerk "Die Geschichteeines neuen Namens", unserem Hörbuchtipp der Woche, natürlich nochjede Menge weitere interessante Hörbücher zum Download.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell