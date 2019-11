Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:Sebastian Fitzek ist Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor. Seit 2006 ister mit all seinen Büchern auf den Bestsellerlisten gelandet. Jetzt hat derMeister des Grauens, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, erneut zugeschlagenund präsentiert uns mit "Das Geschenk", eine albtraumhaft verwirrende undnervenzerfetzend spannende Suche nach einem entführten Mädchen in tödlicherGefahr. Jessica Martin verrät Ihnen mehr.Sprecherin: Milan ist Analphabet und hält sich mit kleineren Überfällen überWasser. Eines Tages fällt ihm an der Ampel ein Auto mit einem totalverängstigten Mädchen hinten drin auf:O-Ton 1 (Das Geschenk, 31 Sek): Die Lippen des Mädchens bewegten sich nicht. Eswar ein stummes Flehen. Das, was sie angstvoll in die Welt hinausschreienwollte, hatte sie offenbar auf den linierten Zettel geschrieben, den sie nunwieder gegen die Scheibe drückte. Eine in der Mitte gefaltete DIN-A4-Seite, wiehastig aus einem Schülerblock herausgerissen. Er verstand ihre Not, aber nicht,was sie ihm mitteilen wollte. Vor Milans Augen taten die Buchstaben auf demZettel das, was sie immer taten, wenn er Wörter betrachtete: Sie formten sich zuunlösbaren Zeichenrätseln. Bildeten sinnlose Hieroglyphen.Sprecherin: Milan verfolgt das Auto mit dem Fahrrad, sieht, wie das Mädchen miteiner Frau und einem Mann, anscheinend ihre Eltern, in einer Villa verschwindet.Obwohl ihm das alles sehr merkwürdig vorkommt, unternimmt er zunächst abernichts. Bis ihn wenig später in einem Diner ein Unbekannter anspricht:O-Ton 2 (Das Geschenk, 21 Sek): "Ich habe extra gewartet, bis wir alleine sind."Milan runzelte die Stirn. "Weshalb?" "Ich will Ihnen etwas geben." "Was istdas?" Der Mann stellte den winzigen Pappkarton vor sich auf den Tisch. Er war sogroß wie ein Zauberwürfel, weiß und ohne Aufschrift. Die Hutschachtel einerElfe. "Ein Geschenk."Sprecherin: Mit jeder Menge Pillen, die Milan schlucken soll, wenn er Lesenkönnen will. Der jedoch winkt ab, hält das Ganze für ein Hirngespinst. Realdagegen ist für ihn nach wie vor das Mädchen, das er nicht mehr aus dem Kopfkriegt. Milan weiht seine Freundin ein und bricht mit ihr in die Villa ein, diesie unbewohnt vorfinden. Genau in dem Moment bekommen sie einen mysteriösenAnruf.O-Ton 3 (Das Geschenk, 38 Sek): "Sie waren also neugierig?", wollte der Mannwissen. "Besorgt trifft es eher." "Gut. Dann sind Sie jetzt an der Reihe." "Wasmeinen Sie damit?" "Ich erkläre es Ihnen gleich", sagte der Mann am anderenEnde, "aber ich bitte Sie, sich ab sofort immer an diesen Moment zu erinnern.Was auch immer von nun an passiert, es geschieht, weil Sie angefangen haben.""Angefangen womit?" "Sie haben die Kette in Gang gesetzt. Sie sind uns gefolgt.Sie sind in dieses Haus eingedrungen. Zu nichts davon habe ich Sie gezwungen. Eswar Ihr freier Wille. Ihre Entscheidung. Mit deren Konsequenzen werden Sie vonnun an leben müssen."Abmoderationsvorschlag:Welche Konsequenzen das sind und ob Milan und seine Freundin das entführteMädchen in tödlicher Gefahr retten können, erfahren Sie in "Das Geschenk" vonSebastian Fitzek. Die von Simon Jäger gelesene ungekürzte Hörbuch-Fassung gibt´snur bei Audible zum Download. Mehr Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56459/4449073OTS: Audible GmbHOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell