Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die Zoologin Delia Owens erforschte in Afrika über zwanzig Jahrelang Elefanten, Löwen und Hyänen und wurde in den 1990-er Jahren mitBüchern über die bedrohte Natur- und Tierwelt in der Kalahari Wüstebekannt. Nun hat die Amerikanerin das Genre gewechselt und mit "DerGesang der Flusskrebse" ihren ersten Roman veröffentlicht. Dieser istbereits seit über 40 Wochen in der New-York-Times-Bestsellerliste zufinden und jetzt endlich auch in Deutschland erhältlich. MarioHattwig verrät Ihnen in unserem Audible-Hörbuch-Tipp mehr zu diesemspannenden Gerichtsdrama über eine herzzerreißende Liebesgeschichteaus dem Marschland North Carolinas.Sprecher: North Carolina im Jahr 1952: Die sechsjährige Kya wirdvon ihrer Mutter und den Geschwistern im Stich und bei ihremtyrannischen und ständig betrunkenen Vater zurück gelassen.O-Ton 1 (Flusskrebse, 24 Sek.): Pa ließ sich drei Tage lang nichtblicken, und Kya kochte sich Rübstiel aus Mas Garten zum Frühstück,Mittag- und Abendessen. Am Abend des vierten Tages tauchte Pa miteiner Flasche in der Hand auf und ließ sich auf sein Bett fallen. Alser am nächsten Morgen in die Küche kam, brüllte er: "Wo sind dennalle?" "Weiß nich", sagte sie, ohne ihn anzusehen. "JederStraßenköter weiß mehr wie du. Überflüssig wie ein Kropf."Sprecher: Kurze Zeit später macht sich aber auch der Vater aus demStaub - und von da an ist Kya komplett auf sich allein gestellt.O-Ton 2 (Flusskrebse, 27 Sek.): Monate vergingen, der Winter hieltleise Einkehr, wie die Winter im Süden das tun. Die Sonne, warm wieeine Decke, umhüllte Kyas Schultern, lockte sie tiefer in die Marsch.Manchmal hörte sie nachts Geräusche, die sie nicht kannte, oder sieerschrak sich, wenn Gewitterblitze zu nah waren, doch wenn siestolperte, war da immer das Land, das sie auffing. Kya legte ihreHand auf die atmende nasse Erde, und die Marsch wurde ihr zur Mutter.Sprecher: Viele Jahre später finden eines Morgens zwei Jungen beieiner Radtour eine Leiche.O-Ton 3 (Flusskrebse, 09 Sek.): "Sheriff ..." "Hey, Steve, Benji.Wo brennt's denn, Jungs?" "Chase Andrews liegt draußen im Sumpf unterdem Feuerwachturm. Sieht mausetot aus. Rührt sich kein bisschen."Sprecher: Die längst erwachsene Kya lebt immer noch im Marschlandund in der Stadt kursieren viele Gerüchte über sie. Für die Bewohnerist sofort klar: Kya hat Chase umgebracht. So sieht das auch seineMutter Patti Love, denn ihr Sohn hatte einst eine kurze heimlicheAffäre mit Kya.O-Ton 4 (Flusskrebse, 24 Sek.): Natürlich war in der Stadtgemunkelt worden, dass Chase vor seiner Heirat über ein Jahr lang mitdem Marschmädchen zusammen gewesen war. Und Patti Love hatte denVerdacht, dass die Sache auch danach noch weitergegangen war, abersie hatte immer alles abgestritten, wenn sie von Freundinnen aufdiese Gerüchte angesprochen worden war. Aber jetzt war alles anders.Jetzt musste sie die Wahrheit sagen, weil sie irgendwie wusste, dassdiese Schlampe etwas mit seinem Tod zu tun hatte.Abmoderationsvorschlag:Wie es nach der Aussage von Chase´ Mutter mit Kya weitergeht,erfahren Sie in "Der Gesang der Flusskrebse" von Delia Owens. Die vonLuise Helm gelesene, ungekürzte Hörbuch-Fassung gibt es ab sofort nurbei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unteraudible.de/tipp.