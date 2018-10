Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Seit Donald Trump verkündet hat, dass er beim Kampf um den Postendes US-Präsidenten in den Ring steigen würde, vergeht kein Tag mehr,an dem man nichts von ihm hört. Wenn niemand über ihn schreibt, sorgter mit seinen Tweets auf Twitter eben selbst für Gesprächsstoff.Stoff, der bereits etliche Bücher füllt. Auch der renommierteUS-Journalist Bob Woodward hat sich des amtierenden US-Präsidentenangenommen. Das Enthüllungsbuch "Furcht: Trump im Weißen Haus" setztallerdings einen anderen Schwerpunkt als seine Vorgänger: Woodward,der 1974 mit seinen Enthüllungen zum Watergate-Skandal US-PräsidentNixon zu Fall brachte und dafür den Pulitzer-Preis erhielt, nimmtTrumps tägliche Amtsführung und ihre politischen Folgen unter dieLupe. Jessica Martin mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Fast zwei Jahre - so lange regiert Donald Trump nunschon im Weißen Haus. Dabei zeigt er sich als ein Mann, der vor allemauf eines bedacht ist... auf sich selbst.O-Ton 1 (Furcht, 14 Sek.): Alle Präsidentschaften sind aufPublikumswirksamkeit ausgerichtet, aber Trumps wichtigstes Publikumwar häufig er selbst. Ständig benotete er sich selbst. Meistenspositiv. Seine Gedanken kreisten unaufhörlich um die Außenwirkung.Sprecherin: Geprägt ist die Ära Trump durch Begriffe wie "alternativeFakten" und "Fake News". Trumps Berater Gary Cohn durfte beiBesprechungen hautnah miterleben, wie der Präsident unbequemeTatsachen, für die es sogar Schwarz auf Weiß eindeutige Belege gibt,in Pipi-Langstrumpf-Manier umdeutet oder gleich als Lüge deklariert.O-Ton 2 (Furcht, 25 Sek.): "Die Welthandelsorganisation ist dieschlimmste Organisation, die je geschaffen wurde!", sagte Trump."Dort verlieren wir mehr Fälle als alles andere." "Das hier findenSie in Ihrer Mappe, Sir," sagte Cohn und legte eine weitere Kopievor. Das Dokument zeigte, dass die Vereinigten Staaten 85,7 Prozentihrer Fälle vor der WTO gewannen, was über dem Durchschnitt lag. "Dasist doch Blödsinn", erwiderte Trump. "Das stimmt nicht."Sprecherin: Generell wirkt Trump nur wenig zimperlich. SeineHauptaufgabe in den ersten zwölf Monaten Amtszeit schien einzig darinzu bestehen, die Politik seines Vorgängers Barack Obama in vielenPunkten rückgängig zu machen. Wirklich viel hat Trump in diesemersten Jahr jedenfalls nicht erreicht. Durchgebracht hat er nur eineinziges größeres Gesetzesvorhaben:O-Ton 3 (Furcht, 30 Sek.): Die persönlichen Einkommenssteuersätzewurden auf 10, 12, 22, 24, 32, 35 und 37 Prozent festgesetzt. DieSenkung des Spitzensteuersatzes von 39,6 auf 37 Prozent. Über zehnJahre betrachtet würde das Gesetz das jährliche Defizit um geschätzt1,5 Billionen Dollar erhöhen. Trump sagte: "Es bedeutet Jobs, Jobs,Jobs."Sprecherin: Auch Trumps Leidenschaft fürs Twittern istbeispiellos. Unvergessen sein nur wenige Zeichen langerSchlagabtausch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, der die USAAnfang 2018 an die atomare Stärke Nordkoreas erinnerte. Trumpreagierte getreu seinem Motto:O-Ton 4 (Furcht, 35 Sek.): Real power is fear. Wahre Macht istFurcht. Noch am gleichen Abend postete Trump einen höhnischenmeiner-ist-größer-als-deiner-Tweet, der das Weiße Haus und diegesamte Welt der Diplomatie erschütterte: "Nordkoreas Staatschef KimJong-un hat soeben erklärt, dass auf seinem Schreibtisch derAtomknopf immer bereit ist", schrieb Trump um 19 Uhr 49. "Jemand ausseinem verarmten und hungernden Regime soll ihn bitte darüberinformieren, dass ich auch einen Atomknopf habe, aber der ist vielgrößer und mächtiger als seiner, und mein Knopf funktioniert!"Sprecherin: Übrigens: Auch die Hauptperson des Buches sollteeigentlich zu Wort kommen. Aber:O-Ton 5 (Furcht, 4 Sek.): Präsident Trump lehnte es ab, für diesesBuch interviewt zu werden.Abmoderationsvorschlag:Mit "Furcht: Trump im Weißen Haus", das es ab sofort alsungekürztes Hörbuch bei Audible gibt, zeichnet Bob Woodward einbisher in dieser differenzierten Form nicht dagewesenes Bild desamtierenden US-Präsidenten. Dabei verzichtet Woodward aufSchwarz-Weiß-Malerei und schafft trotzdem ein nachhaltigbeeindruckendes Portrait des Präsidenten. Mehr Infos dazu unterwww.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell