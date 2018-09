Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Frank Thelen ist einer der erfolgreichstenGründer und Investoren Europas. Schlagartig bekannt machte ihn dieTV-Sendung "Die Höhle der Löwen". In der berät er vielversprechendeStartups mit viel Ruhe und Sachverstand und greift ihnen finanziellunter die Arme. Mehr über die außergewöhnliche Karriere des einstigenSchulschwänzers, leidenschaftlichen Skateboarders und Computerfreakserfahren Sie in Frank Thelens Autobiografie "Startup-DNA. Hinfallen,aufstehen, die Welt verändern". Helke Michael mit dem aktuellenHörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Frank Thelen, 1975 geboren in Bonn, der"Bundeshauptstadt Ohne Nennenswertes Nachtleben" wie Spötter sagen,war in der Schule kein Überflieger.O-Ton 1 (FT-Autobiografie, 26 Sek.): "Ich war damals ein normalerJugendlicher aus einer durchschnittlichen Familie mit schlechtenSchulnoten. Aber ich hatte eine Idee, an die ich geglaubt habe, denWillen, diese umzusetzen, und die Energie, durchzuhalten, bis meinZiel erreicht war. Das hat mich geprägt und ist mir bis heutegeblieben. Wenn mich etwas packt, gebe ich alles. So einfach ist das»geheime« Rezept zum Erfolg."Sprecherin: Früh fliegt er vom Gymnasium, weil er zu oft schwänztund stattdessen lieber Skateboard fährt.O-Ton 2 (FT-Autobiografie, 18 Sek.): Hinfallen, aufstehen, dieWelt verändern: Besonders das Hinfallen und Wiederaufstehen verdankeich dem Skateboarding. Noch heute handele ich oftmals geprägt vonmeinen Erfahrungen aus meiner Skateboarderzeit. Und ich bin sicher:Wir lernen mehr durch Schmerz als durch Glück.Sprecherin: Frank Thelens zweites großes Hobby ist der Computer.Mit 18 entwickelt er eine neuartige Plattform zur Produktion vonHigh-End Multimedia CD-Roms. Er gründet sein erstes eigenesUnternehmen, fährt das beim Börsengang allerdings krachend an dieWand und steht mit Mitte 20 vor dem Ruin. Doch er steht wieder aufund gründet einfach eine neue Firma:O-Ton 3 (FT-Autobiografie, 32 Sek.): Da war es also, mein nächstesAbenteuer! Dieses Mal musste ich die Firma ohne fremdes Kapitalstarten, denn als jung-erfolgreich-dynamischer Startup-Unternehmerwar ich damals verbrannt: Wer investiert schon in den VerliererThelen? Das ist ein in Deutschland tief sitzendes Gefühl: Einmalgescheitert, immer gescheitert. Hinfallen, aufstehen, Krone richten,weitermachen - das muss man hierzulande mehrfach hinbekommen, biseinem die Leute glauben, dass man es wieder schaffen kann, wenn manauf die Nase gefallen ist.Sprecherin: Und so geht's Schlag auf Schlag weiter: Immer wiedergründet Frank Thelen neu, hat Erfolg, fällt böse hin und steht wiederauf. Etwas ruhiger wird sein Leben erst, als er seine jetzige Fraukennenlernt.O-Ton 4 (FT-Autobiografie, 25 Sek.): Nathalie brachte Ordnung undStruktur in mein Leben. Das gemeinsame Frühstück, dieGeburtstagsfeiern mit der Familie, am Wochenende Freunde treffen. Einechtes Leben neben meinen Startups. Das war für mich neu - und amAnfang fühlte sich das auch komisch an. Ich musste da wirklichreinwachsen, aber heute ist es die Basis für meine beruflichenHerausforderungen. Diese Sicherheit und Erdung geben mir Kraft undEnergie für meine wilden Startup-Abenteuer.Abmoderationsvorschlag:Nah. Persönlich. Schonungslos ehrlich. In seiner Autobiografie"Startup-DNA. Hinfallen, aufstehen, die Welt verändern" gewährt FrankThelen als einer der bekanntesten Investoren Deutschlands einenspannenden Einblick in sein Leben und hinter die Kulissen derWirtschaft. Die ungekürzte Hörbuch-Fassung - gelesen von ihm selbstund von Josef Vosskuhl - gibt's ab sofort exklusiv bei Audible zumDownload. Weitere Infos dazu finden Sie unter http://audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell