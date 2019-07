Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Jesper Juul hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Namen inder Eltern-Szene gemacht: Der dänische Pädagoge versteht es, wie keinzweiter, die Probleme in Familien messerscharf zu analysieren. SeineRatgeber wie "Das kompetente Kind", "Nein aus Liebe" und ""FamilyLife" sind absolute Bestseller und haben Eltern weit über diedänischen Landesgrenzen hinaus inspiriert und ermutigt, ihren eigenenWeg zu gehen und die Probleme zu Hause anzupacken. Das Buch"Elterncoaching - Gelassen erziehen" ist ein lebensnaher Ratgeber,der mit über 20 Fallbeispielen aus Juul Praxiserfahrung Problemfälleskizziert, Beratungsgespräche protokolliert und Lösungen bietet. DasGanze gibt es jetzt auch als Hörfassung - Jessica Martin mit demAudible-Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Die verzweifelten Eltern der dreijährigen Ellabeschreiben ihre Tochter als launisch und sehr willensstark. Vorallem die Mutter leidet unter Schuldgefühlen und dem katastrophalenFamilienklima. Deshalb sucht die Familie Hilfe bei Jesper Juul. Derkommt im Laufe des Beratungsgesprächs schnell zu dem Ergebnis, dassElla ein sogenanntes "autonomes Kind" ist.O-Ton 1 (Elterncoaching, 21 Sek.): Ihr Motiv ist, dass sie willund selber kann. Neun von zehn Pädagogen würden ihr Grenzen setzen.Aber das sollte man bei Kindern in solchen Situationen nicht machen.Das Wichtigste für Ella ist, dass sie klare persönliche Ansagenerhält und ihr danach eine Pause eingeräumt wird. Sonst verliert sieihre Würde.Sprecherin: Der Experte hat die Kinder fest im Blick und eröffnetso oft eine vollkommen neue Sichtweise auf die Situation. Wie im Falldes fünfjährigen Mads, der häufig zu Gewaltausbrüchen neigt.O-Ton 2 (Elterncoaching, 19 Sek.): Ein Dialog ist hilfreicher, alszu moralisieren und ihm das Schlagen zu verbieten. Das nützt nichts.Ein normal begabter Fünfjähriger weiß, dass man nicht schlagen darf.Er weiß es. Kinder müssen etwa fünf Jahre alt sein, um solchesMoralverhalten verinnerlichen zu können, obwohl man schon versuchensoll, es Zweijährigen zu erklären.Sprecherin: Aber es geht gar nicht nur um Kindererziehung:Teilweise werden auch die Paarbeziehungen beleuchtet.O-Ton 3 (Elterncoaching, 17 Sek.): Katharina und Pasquale streitensich dauernd über die Arbeitsteilung zu Hause. Katharina ist derAuffassung, dass sie sich die Verantwortung für den gemeinsamen Sohnteilen sollten und hat den Eindruck, dass Pasquale ihr Studium nichternst genug nimmt. Pasquale findet, dass er genug mit seiner Arbeitzu tun hat.Sprecherin: Eine grundsätzliche Sichtweise von Jesper Juul ist,dass Kinder keine perfekten Eltern brauchen - sehr wohl aberglückliche Eltern. Solche, die Orientierung bieten und für einrespektvolles Miteinander sorgen. Und das ist für die meisten Elternin unserer Zeit eine enorme Herausforderung.O-Ton 4 (Elterncoaching, 25 Sek.): Denn sie müssen sowohl diePartnerschaft als auch die Kindererziehung neu erfinden. Nicht etwa,weil unsere Eltern und Großeltern alles falsch gemacht haben - obwohldas in einigen Fällen durchaus zutrifft - sondern, weil unser Wissenüber zwischenmenschliche Beziehungen, Kinder und Erwachsene sobeträchtlich gewachsen ist und sich dadurch die Voraussetzungenbeinahe grundlegend verändert haben.Abmoderationsvorschlag:Wer jetzt Lust hat, einen neuen Blick auf Erziehung zu werfen undsich genauer mit den sehr unkonventionellen und teilweise radikalenRatschlägen von Jesper Juul beschäftigen möchte: Den Ratgeber"Elterncoaching - Gelassen erziehen" gibt es ab sofort auch alsungekürzte Hörfassung nur bei audible.de zum Download. Mehr Infosdazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell