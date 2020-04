Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Es gibt ja Menschen, die lieben ihren Job so sehr, dass sie ihr Privatleben total vernachlässigen. Irgendwann wachen sie dann auf und reiben sich verwundert die Augen, weil sie in ihrer Beziehung nur noch aneinander vorbei leben. So ergeht es zum Beispiel auch der Berliner LKA-Ermittlerin Elli Holder in einem neuen, von Krimiautorin Anne von Vaszary geschriebenen Audible Original Hörspiel. Sie jagt einen Erpresser, der mit Paketbomben Menschen tötet. Mario Hattwig verrät Ihnen mehr über die erste Staffel von "Elli Holder: Vergessen".Sprecher: Berlin im November 2019: Die LKA-Ermittlerin Elli Holder und ihr Kollege Rostoff ermitteln in einem vergleichsweise harmlos wirkenden Fall, in dem ein Unbekannter mit Stinkbomben und elektronischen Sprachnachrichten Menschen zu erpressen versucht:O-Ton 1 (Vergessen, 30 Sek.): "Du wirst dein Leben ändern. Teile folgende Worte auf deinem Profil in allen sozialen Netzwerken: Ich bin schuldig. Mein Stromverbrauch ist gigantisch hoch. Es tut mir leid. Darum werde ich 1000 Euro für den Umweltschutz spenden und meinen Stromverbrauch einschränken. Du hast drei Tage Zeit. Wenn du nicht tust, was ich von dir verlange, wirst du das verlieren, was du am meisten liebst - ohne Vorwarnung und mit einem Knall."Sprecher: Schon bald steigt der Erpresser jedoch auf echte Sprengstoffbomben um und es gibt den ersten Toten. Elli ahnt, dass hinter seinem Tod mehr stecken könnte, denn eine Sprachnachricht hat er anscheinend nicht bekommen.O-Ton 2 (Vergessen, 11 Sek.): "Ganz ehrlich? Mein Bauch sagt: Der Mann ist bewusst getötet worden, das war nicht nur eine Streubombe, die versehentlich die Schlagader getroffen hat, das Ding hat Seiler zerfetzt."Sprecher: Ein persönlich an sie adressierter Brief mit einem abgeschnittenen Zopf, Haaren und einem USB-Stick mit einem Video erhärtet Ellis Verdacht:O-Ton 3 (Vergessen, 07 Sek.): SFX: Klicken ist zu hören und Geraschel vom Kamerahalter. "Und was soll ich jetzt machen?" "Scheiße, das ist Jakob Seiler. Er kniet in seinem Wohnzimmer und vor ihm liegt eine Schere." Sprecher: Eine heiße Spur findet sie aber nicht. Obwohl ihre Kollegen glauben, den Täter gefasst zu haben, ist Elli alles andere als überzeugt. Im Alleingang nimmt sie die Ermittlungen wieder auf. Dabei verschwindet sie spurlos und ihr Kollege Rostoff rechnet mit dem Allerschlimmsten...O-Ton 4 (Vergessen, 12 Sek.): "Wer liegt da in dem Bett? Wer ist das?!! Holder, ich schwöre dir, wenn du tot bist." (flehend) "Holder, bitte tu mir das nicht an." SFX: dramatische MusikAbmoderationsvorschlag: Mehr über die LKA-Ermittlerin, die übrigens die Angewohnheit hat, alle ihre Gespräche und eigenen Gedanken in Sprachnotizen aufzuzeichnen und später immer wieder akribisch abzuhören, hören Sie ab sofort in der aufwendig produzierten Hörspielserie "Elli Holder: Vergessen" von Anne von Vaszary. Staffel eins wird Ihnen exklusiv von Audible präsentiert und gibt´s auch nur dort zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter http://www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp .Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56459/4581392OTS: Audible GmbHOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell