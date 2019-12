Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Wer kennt sie nicht, die Heldinnen undHelden von Elfie Donnelly. Der kleine, lustig trötende Elefant "BenjaminBlümchen" und die clevere Hexe "Bibi Blocksberg" haben schon mehrereGenerationen durch ihre Kindheit begleitet. Und jetzt ist Elfie Donnelly miteinem brandneuen Hörspiel-Abenteuer für Kids, das sie exklusiv für Audiblegeschrieben hat, zurück. Dafür müssen Sie allerdings erst mal unbedingt denKnoblauch verstecken. In "Draculino" wird es nämlich ganz schön vampirig! Mariomit unserem Hörspiel-Tipp der Woche.Sprecher: Der 7-jährige Luca hat es schwer: Der ruhige Rotschopf lebt imziemlich baufälligen Waisenhaus des alten Krankenhauses von Poggio, einemkleinen Ort in Italien. Während Schwester Immaculata ein strenges Regimentführt, findet Luca Trost in seinem kleinen, blauen Samtkissen, weshalb ihn dieanderen Kinder ständig auf dem Kieker haben.O-Ton 1 (Draculino, 19 Sek.): Luca beugt sich über die Wasserfontäne. Er bemerktnicht, wie Nino sich ihm von hinten nähert... "Na, rote Rübe Kissenbubi? Durst?War zu viel Pepperoni auf deiner Pizza?" "Luca, pass auf!" "Auaaaaaaaaaaaa!!!!!!Au! Au! Aua!" "Porca miseria! Ich...ich...ich war's nicht!"Sprecher: Diesmal ist Nino zu weit gegangen! Er hat Luca die Vorderzähneausgeschlagen, der nun aussieht wie ein kleiner Vampir. So fällt er auch demgutmütigen, unfreiwillig kinderlosen Blutsauger-Pärchen auf, das heimlich imKeller des halb verfallenen Komplexes lebt.O-Ton 2 (Draculino, 24 Sek.): Succhias Herz klopft bis zum Hals. Der kleineLuca, den sie längst "Draculino" getauft hat, weil er genau so aussieht wie ihrWunschkind, ist zum Greifen nah! Und doch ist er unerreichbar... "Lambiro! Siehnur! Ist er nicht bezaubernd? Draculino!" "Ein ganz entzückendes Kind, Succhia."Sprecher: Sie wollen Zio Angelo, den Hausmeister, um Hilfe bitten. Nur er weißvon den Kellerbewohnern und verschafft ihnen ab und an ein wenig Nahrung, indemer sie Patienten des Ospedale anzapfen lässt - zum Beispiel Bürgermeister BeppoLandroni.O-Ton 3 (Draculino, 20 Sek.): "Aber saugt ihn nicht gänzlich aus!" "W i r s a ug e n n i c h t!!!" "Wir nehmen wie immer nur genau die Menge, die dem Patientengut tut." "Der Aderlass soll ihm ja helfen und nicht ihn schwächen!" "So vielGüte hat Beppo gar nicht verdient. Er heckt sicherlich wieder etwas aus, das unsnicht gefallen kann."Sprecher: Tatsächlich führt er etwas im Schilde. Landroni will das Waisenhausschließen und auf dem Grundstück ein Casino eröffnen. Das wollen sich dieBewohner aber nicht gefallen lassen. Sogar die streng gottesfürchtigeHeimleiterin und der junge Mönch Bruder Benedikt lassen sich auf rechtunorthodoxe Maßnahmen ein.O-Ton 4 (Draculino, 12 Sek.): "Bruder Benedikt, wie haben wir das gemacht?" "Ichhabe Blut und Wasser geschwitzt, Schwester Immaculata! Wir haben gelogen!" "DerZweck heiligt die Mittel! Das haben wir in Null-Komma-Nix weggebeichtet!"Abmoderationsvorschlag: Ob es Luca und die anderen Bewohner des Waisenhausestatsächlich schaffen, den Bürgermeister aufzuhalten und das Casino zuverhindern? - Die erste Staffel von Elfie Donnellys "Draculino" können Sie absofort als Audible Original Hörspiel auf Audible herunterladen. Mehr Infos dazugibt's unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56459/4469808OTS: Audible GmbHOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell