Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Er ist einer der erfolgreichsten Boxer aller Zeiten. Von seinen 69Kämpfen gewann er 64 - die meisten davon vorzeitig durch K.O. und erheimste sogar olympisches Gold ein: Wladimir Klitschko. Der Ex-Boxerist aber auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, hat einen Doktortitelund im letzten Jahr außerdem einen eigenen Studiengang an derUniversität St. Gallen ins Leben gerufen. Dort vermittelt er dieGrundlagen des sogenannten "Challenge Management". Sein daraufbasierendes Erfolgsrezept möchte er nun mit seinem inspirierendenBuch "Challenge Management - was Sie als Manager vom Spitzensportlerlernen können" an alle weitergeben. Das Ganze gibt's auch zum Anhören- vorgelesen von Matthias Lühn und mit dem Vorwort und Danksagung vonWladimir Klitschko höchstpersönlich. Jessica Martin mit unseremAudible-Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecherin: Im Leben und Alltag tauchen immer mal Hürden auf. Unddann heißt es: aufgeben oder weitermachen.O-Ton 1 (Challenge Management, 24 Sek.): 'Failure is not anoption!' Diese Überzeugung hat mich im Sport seit meiner erstenNiederlage begleitet. Für mich als Profisportler gab es seitdem nureine Option: nämlich in den Ring zu steigen, um zu siegen. Sonsthätte ich gar nicht erst in den Ring steigen, geschweige denn denKampf gegen einen Gegner aufnehmen müssen.Sprecherin: Das gilt für Spitzensportler genauso wie zum Beispielfür den Manager. Nur das eben die jeweiligen Gegner und Problemeandere sind.O-Ton 2 (Challenge Management, 23 Sek.): Wie viele Jobs wird dieDigitalisierung kosten, wie viele Ältere oder schlechter Ausgebildeteabhängen? Genau dasselbe könnte ich mich in abgewandelter Formfragen: Würde mich mein nächster Gegner bloßstellen oder provozieren?Würde er mich besiegen, weil er jünger und fitter ist? Und was sollteich tun, wenn ich nicht mehr boxen würde?Sprecherin: Wichtig ist nur eins: Jeder Einzelne hat seinSchicksal selbst in der Hand.O-Ton 3 (Challenge Management, 19 Sek.): Es gibt keine Probleme,lediglich Herausforderungen. Nur müssen wir bereit sein, sie zuerkennen, zu bewerten und zu bewältigen. Gelingt uns das einmalnicht, muss dies nicht gleichbedeutend mit einer Niederlage sein.Vielleicht müssen wir dann nur unser Ziel ändern.Sprecherin: Und Wladimir Klitschko weiß, wovon er spricht.O-Ton 4 (Challenge Management, 18 Sek.): Auch als Geschäftsmannhandhabe ich es ähnlich. Bin ich mit einer Investition auf die Nasegefallen, analysiere ich die Gründe, ziehe meine Schlüsse daraus undentscheide über weitere Schritte. Es ist menschlich, einen Fehler zumachen. Ihn zwei- oder mehrmals zu begehen, kommt einer Dummheitgleich.Abmoderationsvorschlag:Aus Niederlagen lernen, langfristig planen und kontinuierlichLeistung bringen: Das sind die Eckpfeiler von Wladimir KlitschkoLehre. Die vielen Anekdoten und Beispiele aus seinem Leben machen dasGanze spannend, anschaulich und hörenswert. Und das Hörbuch findenSie jetzt auch im Internet als Download unter http://audible.de/tipp.