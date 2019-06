Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:"Kriminalgeschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen, sindselten romantisch. Doch gerade diese brechen uns gewöhnlich dasHerz." So kommentierte die New York Times das akribisch recherchierteBuch "Bus 57" der Journalistin Dashka Slater. Sie dokumentiert darineinen schier unglaublichen Vorfall zwischen einem 16-jährigenafroamerikanischen Teenager und einem gleichaltrigen, genderqueerenweißen Jugendlichen. Jessica Martin mit unserem aktuellenAudible-Hörbuch-Tipp.Sprecherin: Die Buslinie 57 durchquert auf knapp 18 Kilometernsämtliche Stadtviertel von Oakland, Kalifornien. Im November 2013fährt auch Sasha mit - ein weißer 16-jährige Privatschüler, der sichweder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt:O-Ton 1 (Bus 57, 30 Sek.): Bei der ersten Begegnung ist Sashastill und schüchtern. Sier hat kinnlanges gewelltes Haar, ein blassesrundes Gesicht und dichte dunkle Augenbrauen. Wenn Sasha lächelt,werden siere Augen zu Schlitzen. Sasha trägt eine runde, eulenhafteBrille und sieht einen nicht immer direkt an. Sasha hat dasAsperger-Syndrom, eine Form von Autismus, was sier in Gesellschaftmanchmal unbeholfen erscheinen lässt.Sprecherin: Sasha trägt an diesem Tag einen langen weißen Rock undschläft friedlich auf der Rücksitzbank. Der gleichaltrigeAfroamerikaner Richard, der mit seinen Freunden unterwegs ist undspäter zusteigt, sieht das, zündet den Rock an und sucht dann dasWeite.O-Ton 2 (Bus 57, 17 Sek.): Nachdem er aus dem Bus gesprungen war,marschierte Richard mit den Händen in den Hosentaschen davon undversuchte, sich lässig zu geben. Dann hörte er Sashas Schreie. Erblieb stehen, machte auf dem Absatz kehrt und ging zurück. Mitoffenem Mund starrte er den Bus an.Sprecherin: Sasha kommt mit schweren Verbrennungen an den Beinenins Krankenhaus, wo er mehrfach operiert wird. Richard wird dankVideoüberwachung im Bus schnell von der Polizei als Täteridentifiziert, festgenommen und verhört.O-Ton 3 (Bus 57, 20 Sek.): "Was hast du dir dabei gedacht, als dudiesen Rock angezündet hast?" "Nichts." Das war nur noch geflüstert."Lag es daran, dass der Junge einen Rock anhatte? Hattest du einProblem damit?" "Ich weiß es nicht." "Leute tun Dinge aus einembestimmten Grund", sagte der Officer.Sprecherin: Doch es bleibt bis zur Gerichtsverhandlung offen, obdas nur einer von Richards üblichen derben Scherzen war - oder ob erden Rock vorsätzlich angezündet hat, weil er Menschen wie Sashahasst. Richards Mutter ist sich aber ganz sicher:O-Ton 4 (Bus 57, 09 Sek.): "Mein Sohn ist nicht so", sprudeltendie Worte aus ihr heraus. "Ich weiß nicht, warum er es getan hat, undes tut mir leid. Wir sind keine bösen Menschen."Abmoderationsvorschlag:"Bus 57" von Dashka Slater ist eine behutsame Charakterstudie vonzwei ganz besonderen Teenagern. Die von Hans Jürgen Stockerlgelesene, ungekürzte Hörbuch-Fassung dieser wahren Geschichte, die amEnde nur Verlierer kennt, gibt's ab sofort nur bei Audible zumDownload. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell