Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Einen Stromausfall hat jeder von uns schonmal erlebt. Darüber regt sich wohl kaum noch jemand auf, denn in derRegel dauert der ja nur ein paar Sekunden. Wenn allerdings in ganzEuropa die Stromnetze ausfallen würden und alle müssten - ohne zuwissen, warum - im Dunkeln sitzen, wäre die Aufregung wohl deutlichgrößer. So wie zum Beispiel im Bestseller-Debütroman "Blackout" desösterreichischen Autors Marc Elsberg. Diesen Endzeit-Thriller gibt'sab sofort als Audible Original Hörspiel - und Oliver Heinze hat fürSie schon mal in Teil 1 reingehört.Sprecher: Freitagabend an einem kalten Wintertag in Italien: Inder Mailänder Rushhour fallen plötzlich alle Ampeln aus und derInformatiker Piero Manzano wird auf der Heimfahrt in einen schwerenVerkehrsunfall verwickelt.O-Ton 1 (Blackout, 17 Sek.): Von links rasten die Scheinwerfereines Lkws heran! Ein heftiger Stoß schleuderte Manzanos Kopf gegendie Seitenscheibe, sein Wagen wurde herumgewirbelt wie ein Karussell,bevor ein weiterer Aufprall ihn stoppte.Sprecher: Als er wieder bei Bewusstsein ist, stellt Manzanoverwundert fest, dass in ganz Europa die Stromnetze zusammengebrochensind. Er vermutet einen Hackerangriff und versucht, Beweise dafür zufinden.O-Ton 2 (Blackout, 20 Sek.): "Diese Stromzähler sind im Prinzipkleine Computer. Deshalb nennt man sie auch Smart Meter, das heißt:intelligente Stromzähler. Dank ihnen kann die Stromgesellschaft nichtnur deine Stromverbrauchsdaten auslesen, sondern den Zähler auchfernsteuern. Über den Laptop kann ich mit dem Zähler kommunizieren.Man möchte doch wissen, von wem man abhängig ist, oder nicht?"Sprecher: Tatsächlich entdeckt er schon bald Manipulationen, dieauf eine gezielt geplante Terror-Aktion hindeuten. Aber er brauchtlange, bis ihm das jemand glaubt. Nur den Europol-Kommissar FrancoisBollard kann er überzeugen. Der schlägt auch sofort Alarm:O-Ton 3 (Blackout, 13 Sek.): "Meine Damen und Herren, jemandgreift Europa an!" "Wissen wir, wer?" "Nein. Die Betreiber konntendie Zähler, über die die Schadcodes eingespeist wurden, ausfindigmachen. Insgesamt waren es in jedem Land drei."Sprecher: Doch den Drahtziehern kommt man nicht auf die Spur. Undals die dann auch noch der "New York City Subway" den Stromabdrehen...O-Ton 4 (Blackout, 08 Sek.): Das Kreischen der Bremsen verschmolzmit den Schreien der Passagiere.Sprecher: ... ist auch dem letzten Zweifler klar: Der Kampf umsÜberleben hat begonnen.O-Ton 5 (Blackout, 25 Sek.): Ersten Berichten und ihren Messungennach waren mindestens zwei Drittel des Kontinents ohne Strom. Nochmehr Gebiete würden folgen. Und dann, langsam, ganz langsam würdezuerst einer, und dann immer mehr, erkennen, dass die Zeit derGeschichten zu Ende war, weil die Geschichte selbst neu geschriebenwurde.Abmoderationsvorschlag: Teil 1 des Endzeit-Thrillers "Blackout"von Marc Elsberg gibt's ab sofort in einer mit Musik, Soundeffektenund über 200 Rollen aufwendig produzierten Hörspiel-Fassung exklusivbei Audible zum Download. Mit von der Partie sind unter anderemJames-Bond-Synchronsprecher Dietmar Wunder, der wunderbare ChristophMaria Herbst sowie die Stimmen von Katrin Heß, Matthias Koeberlin,Edda Fischer und Sven Hasper. Weitere Infos dazu finden Sie unteraudible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell