Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Renate Bergmann ist der beste Beweis dafür, dass das Internet und die Sozialen Medien absolute Sensationen und auch eine ganze Menge Spaß hervorbringen können: Aus einem Twitter-Account geboren, wurde aus der Kunstfigur Renate Bergmann - 82 Jahre alt, Trümmerfrau, Haushaltsprofi und vierfach verwitwet - die Heldin von mittlerweile 14 Büchern. In ihrem neuesten Abenteuer macht Renate Bergmann Urlaub auf dem Campingplatz, natürlich gemeinsam mit ihren Freunden Ilse und Kurt Gläser, die ja irgendwie immer dabei sind. Mario Hattwig mit unserem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecher: Natürlich ist der Campingplatz für die im Herzen junggebliebene Online-Omi Renate und ihre Freunde erst mal ziemlich ungewohntes Terrain. Deshalb versuchen sie, nicht weiter aufzufallen.O-Ton 1 (Ans Vorzelt kommen Geranien dran, 19 Sek.): Ganz gelang es uns nicht. Ilse und ich behielten nämlich die Büstenhalter an und Kurt trug keine Radfahrerhosen in leuchtendem Mintgrün wie viele andere ältere Herren, wo sie den direkten Blick auf die Familienjuwelen hatten. Himmel! Ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen.Sprecher: Aber so langsam gewöhnen sich die Neu-Camper ans Leben auf dem Zeltplatz...O-Ton 2 (Ans Vorzelt kommen Geranien dran, 18 Sek.): Wir grüßten freundlich und die meisten grüßten auch zurück. Viele duzten sich ja untereinander, das ist unter Campingleuten so üblich. Uns sprachen jedoch alle mit "Sie" an, worüber ich auch recht froh war. Ich mag diese Duzerei nicht. Schließlich waren wir auf dem Zeltplatz und nicht bei der SPD.Sprecher: Damit sich alle rundum wohlfühlen, sorgen Renate und Ilse erst mal für ein ansprechendes Ambiente, inklusive Geranien und allem Pipapo. Natürlich kümmern sie sich dann auch noch um den passenden Sonnenschutz. Man cremt mit Lichtschutzfaktor 50.O-Ton 3 (Ans Vorzelt kommen Geranien dran, 25 Sek.): Das ist aber eine weiße Paste, die sich zäh auf die Haut legt und da liegenbleibt wie Gips. Das Zeug trocknete nicht ein und sickerte nicht weg. Sobald Kurt sich bewegte, weil er vielleicht mal wieder die Vorzeltgeranien goss oder harkte, oder was von der Sonnenmilch abbröckelte, gipste Ilse nach. Gläsers sahen den ganzen Urlaub über aus wie in einen Kalkeimer gefallen.Sprecher: Ihrer Pflichten sind sich die agilen Ü-Achtziger selbstverständlich auch im Urlaub bewusst.O-Ton 4 (Ans Vorzelt kommen Geranien dran, 17 Sek.): Natürlich mussten wir Ansichtskarten an die Zurückgebliebenen schreiben. Also, an die Daheimgebliebenen. Das macht man eben so, wenn man im Urlaub ist, auch wenn die schöne Sitte nach und nach leider ausstirbt. Postkarten gehören einfach zu Ferien wie Mongscherie zum gemütlichen Fernsehabend.Sprecher: Zu Renates und Ilses Unglück ist die Postkarten-Auswahl am Zeltplatz-Büdchen äußerst überschaubar. Trotzdem fackeln sie nicht lange.O-Ton 5 (Ans Vorzelt kommen Geranien dran, 35 Sek.): Also kauften wir das gesamte Sortiment auf und bügelten die windschiefen Karten erst mal behutsam glatt. Aber bloß nicht mit Dampf! Ilse ging die Sache prackmatisch an und schlug für alle Empfänger folgenden Text vor: Herzliche Urlaubsgrüße aus dem schönen Mecklenburg senden Ilse, Kurt und Renate. Das Wetter ist schön, das Essen schmeckt. Wir baden, unternehmen viele Wanderungen und entspannen uns. Nachmittags lassen wir es uns in der Sonne bei Kaffee und Kuchen gut gehen. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen nach den Ferien, Tschüß, eure Urlauber.Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie wissen wollen, was dem Trio Infernale auf dem Zeltplatz noch so alles passiert: Den neuesten Teil von Renate Bergmann - "Ans Vorzelt kommen Geranien dran" - von Torsten Rode gibt es jetzt auch als Hörbuch - nur auf Audible.de zum Download erhältlich.