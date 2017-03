Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Millionen von Deutschen flüchteten ab Ende 1944 aus den ehemaligendeutschen Ostgebieten vor der anrückenden russischen Armee in denWesten. So auch die adlige Familie von Kolberg in Julie von KesselsDebütroman "Altenstein". Eindrucksvoll erzählt die Autorin darin, wasdie zehn Kinder und ihre Mutter während der Flucht erleben, wie dieFamilie im Rheinland von vorne anfangen muss, sich nach der Wendeaber immer mehr zerstreitet und darüber fast zerbricht. Oliver Heinzemit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecher: Winter 1944 auf Gut Mohrungen in der Nähe vonKönigsberg: Als die Front immer näher rückt, bringt Gräfin Agnes vonKolberg nach und nach ihre zehn Kinder in Sicherheit - zuletzt ihrenjüngsten Sohn Konni:O-Ton 1 (Altenstein, 0:22 Min.): "Konni jauchzt und winkt, seineMutter winkt leicht zurück, dann legt sie ihre Hand an die Scheibe.Der Zug rollt an, seine Mutter geht neben ihnen her, sie ist ganznah, ihr Blick hängt an Konrad. Der Zug beschleunigt, noch berührenihre Fingerspitzen das Fenster, dann zieht seine Mutter die Handzurück und wird plötzlich von der Menschenmenge verschluckt."Sprecher: Erst später folgt die eigenwillige Gräfin ihren Kindernund trifft sie auf dem Sommersitz im brandenburgischen Altensteinwieder. Doch auch hier findet die Familie nur für kurze ZeitZuflucht.O-Ton 2 (Altenstein, 0:14 Min.): "Vor ein paar Tagen waren zweiMänner ins Haus eingedrungen und hatten sie ausgeraubt. Zum Glück warnichts weiter passiert, aber das Erlebnis hatte Agnes, die sonst sofurchtlos war, tief beeindruckt. Auch sie würde die Kinder im Notfallnicht schützen können."Sprecher: So macht sich die Familie wieder auf den Weg und landetschließlich im rheinischen Bonn. Völlig verarmt wachsen die vierjüngsten Kinder dort auf und gehen fortan gemeinsam durch Dick undDünn.O-Ton 3 (Altenstein, 0:19 Min.): "Abends um elf öffnet Nona leiseKonnis Tür und schleicht in sein Zimmer. 'Konni, du hast michgerettet! Das Bußgeld! Du hast es doch bezahlt, oder?' Konniantwortet nicht. 'Komm, ich habe deine Unterschrift gesehen. Auf demBußgeldbescheid. 'Kardinal von Kotze'? Das kannst ja wohl nur dugewesen sein.'"Sprecher: Doch dann kommt die Wende - und mir ihr ein erbitterterStreit über den verloren geglaubten Familienbesitz, an dem dieFamilie zu zerbrechen droht:O-Ton 4 (Altenstein, 0:20 Min.): "Das Gut gehört uns! Wir nehmenes niemandem weg!" "Keiner sollte etwas zurückbekommen, schon aussozialen Gründen nicht. Was glaubt ihr, wäre in Deutschland los?Niemand hat ein Interesse daran, zu den alten Verhältnissen vor demKrieg zurückzukehren, mit Junkern und Großgrundbesitzern. Wollt ihrdas etwa? Wollt ihr zurück nach Altenstein ziehen, den Schmied ausdem Dorf wieder einstellen, den Förster?"Abmoderationsvorschlag:"Altenstein" ist der (am 10.03.) bei Rowohlt erschieneneDebütroman der ZDF-Journalistin Julie von Kessel. Eine packendeFamiliengeschichte mit Figuren, die so ungewöhnlich und lebendigsind, dass man sie lange nicht vergisst - als Argon Hörbuch umwerfendgelesen von der Schwester der Autorin, der Schauspielerin Sophie vonKessel.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Katja Wanoth030 257 620 630katja.wanoth@argon-verlag.deOriginal-Content von: ARGON-Verlag, übermittelt durch news aktuell