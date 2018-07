Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wo kommt eigentlich die Liebe her? Wiefindet man sie? Und wo geht sie eigentlich hin, wenn sie weg ist? Alldiesen Fragen geht die Journalistin, Moderatorin, Buchautorin undSchauspielerin Katrin Bauerfeind in ihrem dritten Buch "Alles kann,Liebe muss: Geschichten aus der Herzregion" auf den Grund. MarioHattwig mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.Sprecher: Lustige, melancholische und liebevolle Geschichten,selbst erlebte und selbst ausgedachte: "Alles kann, Liebe muss" istein flammendes Plädoyer für mehr Liebe. Denn wie sagt KatrinBauerfeind so schön:O-Ton 1 (Alles kann, Liebe muss, 24 Sek.): "In der Schule lerntman Algebra oder wie man einen Aufsatz schreibt über Effi Briest, dielangweiligste Frau, die jemals nicht gelebt hat, aber man lerntnicht, wie man dem sehr lebendigen Markus Schettke aus derNachbarklasse schreibt, dass man mit ihm knutschen will. Keiner sagteinem, was man da sagt. Dabei ist das so wichtig! Wie viel Unglück inder Welt ist, weil einem das mit der Liebe keiner erklärt hat, lässtsich mit Algebra gar nicht ausrechnen."Sprecher: Doch Abgesehen von der Ahnungslosigkeit, gibt es nocheinen viel größeren Liebes-Killer.O-Ton 2 (Alles kann, Liebe muss, 28 Sek.): "Ich glaube, dass dieHalbwertszeit von Träumen, Plänen und Hoffnungen durch Alltagshassverkürzt wird. Hass macht hässlich. Wir aber brauchen jetzt dasGegenteil. Unbedingt. Vor nicht allzu langer Zeit war das noch Luxus.Jetzt ist es Notwendigkeit. Deswegen schenke ich Ihnen Liebe. KeineNächstenliebe, keine Parship-Liebe, bloß Liebe. Ist das naiv?Absolut. Ist das albern, kindisch, nicht durchdacht?Hundertprozentig."Sprecher: Doch wie in so vielen Dingen gilt auch hier: OhneSchweiß kein Preis.O-Ton 3 (Alles kann, Liebe muss, 13 Sek.): "Beziehungen sindArbeit. So steht's doch überall. Ich komme allerdings gerade schonvon der Arbeit und frage mich, warum ich jetzt nicht Feierabend habe,sondern noch einen unbezahlten Zweitjob. Und warum muss eigentlichimmer nur ich daran arbeiten?"Sprecher: Keine Frage, ein bisschen mehr Liebe ist immer gut -auch wenn es nicht ganz so leicht ist.O-Ton 4 (Alles kann, Liebe muss, 20 Sek.): "Der Mensch istschlecht konstruiert. Wie ein billiges Glätteisen aus Asien. Beidesind ursprünglich entwickelt worden, um etwas besser und schöner zumachen. Haare oder eben die Welt. Durch etliche Konstruktionsfehlerlaufen Mensch und Gerät aber oft heiß, und dann kann schon mal eineSicherung rausfliegen. Deswegen hat es die Liebe so schwer."Abmoderationsvorschlag: Mehr Geschichten aus der Herzregionerzählt Ihnen Katrin Bauerfeind höchstpersönlich in ihrem Hörbuch"Alles kann, Liebe muss". Und das gibt's in der ungekürzten Fassungexklusiv nur bei Audible zum Download.Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell