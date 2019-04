Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die Abenteuer von Alfons Zitterbacke gehören zu den bekanntestenKinderbüchern der DDR. Gerhard Holtz-Baumert hat sie bereits in den1950er-Jahren geschrieben und damit richtige Kultklassikergeschaffen. Kein Wunder, denn Alfons ist ein witziger, liebenswerterPechvogel mit einem großen Herz, der nach jeder Niederlage wiederaufsteht und sich einfach durch Nichts und Niemanden unterkriegenlässt. Sehen kann man das prima im gerade erst angelaufenen Kinofilm"Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist Zurück". Das Hörspiel zum Filmgibt's ab sofort bei Audible - und Mario Hattwig hat da schon malreingehört.Sprecher: Der 11-jährige Alfons Zitterbacke ist ein echterPechvogel. Ständig passieren ihm irgendwelche Missgeschicke. Sogarwenn er davon träumt, als genialer Erfinder und jüngster Astronautaller Zeiten den Weltraum zu erobern.O-Ton 1 (Alfons Zitterbacke, 14 Sek.): "Für meine ersteWeltraummission hatte man mich unter Tausenden von Bewerbernausgewählt, weil ich klug und besonnen handle. Und immer denÜberblick behalte." SFX: Warnsirene "Nur noch 10 Sekunden bis zumAbkoppeln des Cockpits." "Nein! Stopp!"Sprecher: Alfons´ Eltern sind schon ganz verzweifelt über denÄrger, den sich ihr Sprössling wegen seiner kuriosen Ideen undzweifelhaften Visionen ständig einbrockt. Lehrer und Mitschülerdagegen machen sich nur noch lustig über ihn, wenn er übers Weltalldoziert:O-Ton 2 (Alfons Zitterbacke, 18 Sek.): "Auf der ISS gibt es eineWeltraum-Toilette, die 15 Millionen Euro gekostet hat. Die NASA gibtden Astronauten sogar einen extra Kurs für den Umgang damit." Pinkelnim Weltall - der Anfängerkurs." SFX: Schulklasse lacht "Ruhe bitte!Wir sind hier nicht im Kindergarten. War es das schon, Zitterbacke?"Sprecher: Nur sein bester Freund Benni steht weiter fest zuAlfons. Und als der für einen Schülerwettbewerb eine Super-Raketebauen und beweisen will, was für ein genialer Erfinder er ist, hilftihm Benni sogar dabei. Leider geht der Plan mal wieder völlig in dieHose:O-Ton 3 (Alfons Zitterbacke, 11 Sek.): "Ich nahm etwas Backpulverund schüttete es in eine Schüssel. Dann entkorkte ich die Flasche mitder ätzenden Flüssigkeit und goss sie über das Pulver. SFX: Zischen,Explosion, dramatische MusikSprecher: Alfons wird sofort vom Wettbewerb disqualifiziert undbeschließt daraufhin, sich radikal zu ändern und ein ganz "normaler"Junge zu werden. Nur eine kann das nicht verstehen: seine neueKlassenkameradin Emilia.O-Ton 4 (Alfons Zitterbacke, 26 Sek.): "Warum?" "Weil das mit demWettbewerb eh nichts werden kann und weil bei mir immer allesschiefgeht und weil ich von der Schule fliege." "Du fliegst von derSchule, weil du die Schule fast abgefackelt hättest." "Danke, ichweiß. Aber von mir war ja auch nichts anderes zu erwarten, oder?""Wie meinst du das?" "Zitterbacke hat 'ne Macke - uiuiui. Das meineich." "Na klar hast du 'ne Macke. Ich mein, jeder hat' ne Macke. NeMacke ist doch was völlig normales."Abmoderationsvorschlag:Ob Alfons das überzeugt und er so bleibt, wie er ist, hören Sie in"Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück". Dieses Hörspiel gibt´sab sofort mit den prominenten Stimmen von Alexandra Maria Lara, DevidStriesow, Katharina Thalbach und Bürger Lars Dietrich exklusiv beiAudible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unteraudible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell