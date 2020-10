Hörbuch-Streaming-Service BookBeat launcht Publisher Insights Tool

Berlin (ots) - BookBeat geht einen weiteren Schritt in der Zusammenarbeit mit Hörbuch-Verlagen: ein neu gestartetes Modul im von BookBeat entwickelten Verlags-Portal gewährt erstmals detaillierte Einblicke in die Performance von Hörbüchern.Schon seit längerem können Verlagspartner, die in einer Partnerschaft mit BookBeat stehen, die Verkaufszahlen ihrer Hörbücher im BookBeat Informations-Portal tagesaktuell verfolgen. Nun kommt ein weiteres Informations-Modul hinzu: "BookBeat Insights" zeigt einerseits den Partner-Verlagen die Kunden-Bewertungen für jedes einzelne ihrer Hörbücher an. Zum anderen aber auch die "Finish Rate" pro Hörbuch. Dieser Wert spiegelt wider, wie viele der Kunden, die das Hörbuch begonnen haben, es auch bis zum Ende durchgehört haben."Speziell die Finish Rate kann für Verlage einen wichtigen Hinweis darauf geben, wie attraktiv die Hörer diesen Titel wirklich finden. Fesselt der Titel den Hörer, so dass er bis zum Ende dabei bleibt? Neben der Absatzmenge ist dies eine spannende Kennzahl zur Performance des Titels", sagt Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH.Neben dem individuellen Wert für jedes Hörbuch gibt BookBeat auch die jeweilige Benchmark für das entsprechende Genre an, in dem sich der einzelne Titel befindet, egal ob es sich um ein Sachbuch, einen Ratgeber oder einen Liebesroman handelt.Der Launch des Insights-Tools ist ein weiterer Baustein, der Verlagsbranche datengestützte Erkenntnisse zum realen Konsumverhalten der Hörbuch-Nutzer anzubieten. "Für uns sind diese Daten schon immer eine wichtige Informationsquelle gewesen, um die Bedürfnisse und das Konsumverhalten unserer Kunden noch besser zu verstehen. Wir glauben, dass diese Erkenntnisse auch für unsere Partner interessant sind und wertvolle Einblicke bieten, welche Hörbücher besonders erfolgreich im Streaming "funktionieren"", ergänzt Kathrin Rüstig.Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:Kathrin RüstigGeschäftsführerin BookBeat GmbHContent, Licensing, PRkathrin.ruestig@bookbeat.comOriginal-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuell