Hörakustiker sorgen mithilfe von digitalen Hörsystemen für Lebensqualität

Mainz (ots) - Technische Entwicklungen sind revolutionär. EinTelefon mit Wählscheibe, das ausschließlich für Telefonate genutztwurde und bis in die 1980er-Jahre in jedem Haushalt zu finden war,hat mit modernen Smartphones wenig gemeinsam. Diese werden dazugenutzt, Einkäufe zu tätigen, Textnachrichten zu schreiben und sichweltweit zu vernetzen. Moderne Hörsysteme haben sich ähnlich schnellentwickelt. Bis vor wenigen Jahren waren sie ausschließlich zum Hörenda. Inzwischen verfügen sie über digitale Funktionen und sind viaBluetooth an Fernseher, Telefone und GPS koppelbar.Heutzutage können die kleinen Wunderwerke der Technik mehr alshören. Haushaltsgeräte wie die Wasch- oder die Kaffeemaschine lassensich darüber steuern, auf Reisen können Ansagen auf Bahnsteigendirekt auf die Hörsysteme übertragen werden. Im Ausland sorgt eineÜbersetzungsfunktion dafür, dass Gesprochenes in der gewünschtenSprache direkt in die Hörsysteme übersetzt wird. Hörsysteme werdenimmer komplexer, sie können Vitalzeichen und die Sauerstoffsättigungmessen. Hörsystemträger sind hier klar im Vorteil und - über dasHören hinaus - technisch auf dem neuesten Stand.Qualifizierte Hörakustiker sind Experten, wenn es darum geht, diemoderne Technik individuell auf die Bedürfnisse von Menschen mitHörverlust anzupassen. Sie nehmen die Erstanpassung vor und sorgendafür, dass im Laufe der folgenden Wochen und Monate nachjustiertwird. Damit sind Hörsystemträger auf allen Ebenen anschlussfähig undkönnen verschiedene technische Möglichkeiten wie Musikhören,Fernsehen oder Telefonieren miteinander kombinieren."Ich empfehle allen, die gut hören und technisch up to date seinwollen, einen Besuch beim Hörakustiker. Der Fachmann kannfeststellen, ob ein Hörverlust vorliegt, und über geeignetetechnische Möglichkeiten informieren. Ein Hörtest gibt Auskunft überden individuellen Hörstatus", weiß Martin Blecker, Präsident derEuropäischen Union der Hörakustiker e. V.In naher Zukunft wird es eine neue Generation von Hörsystemengeben. Mit einer speziellen Sensortechnik ausgestattet, analysierensie die Körperbewegungen des Trägers. Bei einem Sturz kann dadurchmithilfe des Smartphones ein Notruf ausgelöst werden, sodass diegestürzte Person schnell Hilfe bekommt. Hier können Hörsystemelebenswichtig sein.Vom 17. bis 19. Oktober 2018 findet der 63. InternationaleHörakustiker-Kongress in Hannover statt. Auf dem weltweit größtenFachkongress der Branche bilden sich Hörakustiker fort. Damit sindsie immer auf dem neuesten Stand der Technik und können fachgerechtberaten und anpassen. In 20 wissenschaftlichen Vorträgen voninternational renommierten Hörakustikern wird aktuelles Wissen ausForschung, Technik und Hörakustik vorgestellt. Mehr als 130Aussteller präsentieren ihre technischen Neuheiten auf derbegleitenden Fachausstellung.